Το Επιμελητήριο Λασιθίου και ο επιχειρηματικός κόσμος της περιοχής μας αποχαιρετούμε με βαθιά συγκίνηση τον Μανώλη Κουμαντάκη, έναν αφοσιωμένο και ασυμβίβαστο αγωνιστή του κρητικού εμπορίου.



Έναν αυθεντικό άνθρωπο, συνεπή συνεργάτη και φίλο της επιχειρηματικότητας, που έφυγε πρόωρα σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τον επιχειρηματικό κόσμο της Κρήτης, τον οποίο υπηρέτησε με συνέπεια, γνώση και ακούραστη διάθεση προσφοράς. Η μακρόχρονη πορεία του, με 40ετή επιχειρηματική εμπειρία, αλλά και η οικονομική του κατάρτιση, αποτέλεσαν σταθερό σημείο αναφοράς για όλους μας.



Ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, αλλά και με την ουσιαστική παρουσία του στον Επιμελητηριακό θεσμό, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του κοινού μας αγώνα, υπερασπιζόμενος με πάθος και επιμονή τα δίκαια αιτήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης. Η συνεργασία, ο διάλογος και η έμπρακτη στήριξη προς τα Επιμελητήρια και τους εμπορικούς συλλόγους του νησιού χαρακτήριζαν πάντοτε τη δράση του.



Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο.



Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λασιθίου, εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στη μεγάλη επιχειρηματική οικογένεια της Κρήτης.



Αιωνία του η μνήμη



Εκ μέρους του Δ.Σ.

Θωμάς Ν. Χαριτάκης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λασιθίου