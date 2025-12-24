Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού Νο 3 (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) του ανοικτού διαγωνισμού: Υλοποίηση δράσεων του marketplace για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

2. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση πρώην ΞΕΝΙΑ Οικισμού Ψυχρού».

3. 2η τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου: «SUB 1.2.9 Βελτίωση προσβασιμότητας και αναβάθμιση Υποδομών του Δικταίου Άντρου» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5201966) Υποέργα 1,2,3,8 και 9.

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2025.

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού & Tεχνικού Προγράμματος έτους 2024.

6. Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2024.

7. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής – Απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης πάγιας προκαταβολής ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έτους 2025

8. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής – Απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης πάγιας προκαταβολής ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έτους 2025.

9. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής – Απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης πάγιας προκαταβολής ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ έτους 2025.