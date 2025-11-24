Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια ιερούργησε και τέλεσε το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Πολυχρονίου Ζερβού, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος στη Μαρωνιά Σητείας.

Στο κήρυγμά του ο Σεβ. ανάλυσε την ευαγγελική περικοπή του άφρονος πλουσίου και σημείωσε ότι ο Χριστός δεν κατακρίνει τον πλούσιο και τον πλούτο, αλλά ξεκαθαρίζει τη σωστή χρήση των υλικών αγαθών και μας θυμίζει ότι οφείλουμε να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες και τις επιλογές μας απέναντι στην ύλη στην καθημερινή μας ζωή. Δεν είναι αυτοσκοπός της επίγειας ζωής του ανθρώπου η συσσώρευση υλικών αγαθών και η προσκόλληση σ᾽ αυτά, αλλά το μοίρασμά τους στους έχοντας ανάγκη συνανθρώπους μας και η ικανοποίηση των στοιχειωδών αναγκών τους. Μόνο τότε θησαυρίζει ο άνθρωπος και αποταμιεύει στους ουρανούς πνευματική ωφέλεια και αναλοίωτα και άφθαρτα αγαθά, κατέληξε ο Σεβ.

Μετά την Απόλυση ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε να είναι αιωνία η μνήμη του μακαριστού Πολυχρονίου, ο οποίος επί σειρά ετών υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μαρωνιάς και άφησε δυνατό το αποτύπωμά του στην τοπική κοινωνία με το ήθος και το φιλότιμό του, και ο Αναστάς Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να τον απαπαύσει μετά των αγίων και των δικαίων, και συλλυπήθηκε τους οικείους του.

Στην Αρχιερατική θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως, ο Αιδεσιμ. πρωτ. Κωνσταντίνος Ταβλαδάκης, συνταξιούχος Εφημέριος, ο Αιδεσιμ. Γεώργιος Καλύβας, Εφημέριος της Ενορίας και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Εκκλησιάσθηκαν πολλοί ευσεβείς χριστιανοί, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης, ο πρώην Δήμαρχος Σητείας κ. Θοδωρής Πατεράκης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας κ. Μάρω Νικητάκη, ο Πρόεδρος της Τοπικής Δημοτικής Κοινότητας Μαρωνιάς κ. Νικόλαος Καριχημάκης κ.α..