Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη διαδρομή Μαρωνιά Πραισός. Θα περπατήσoυμε δίπλα στην κοίτη του Παντέλη και των παραποτάμων του,

Θα περιπλανηθούμε στα μονοπάτια των Εταιοκτρητών. Προς το τέλος της διαδρομής θα ξεναγηθούμε στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Πραισού. Μετά το τέλος της εκδρομής θα κάνουμε Πικ Νικ με ότι έχει φέρει ο καθένας στο χωριό της Πραισού. Πορεία 8 χιλιομέτρων και διάρκειας 3ων ωρών περίπου, που ενδεικνύεται και για παιδιά.

Για την συμμετοχή των παιδιών στην εκδρομή, απαραίτητη είναι και η παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα τους.

Δηλώσεις συμμετοχής έως και το βράδυ της Παρασκευής στο 6973357549 Σφενδουράκης Αργύρης.

Ώρα συνάντησης την Κυριακή το πρωί 9:15 μπροστά από το κολυμβητήριο.

Οι παρακάτω όροι είναι για την καλύτερη και ασφαλέστερη συμμετοχή όλων των μελών στις δραστηριότητες του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας.

Όσοι συμμετέχουν προϋπόθεση είναι να είναι μέλη του Συλλόγου και να έχουν τακτοποιήσει την οικονομική τους οφειλή για το τρέχον έτος. Όσοι δεν είναι μέλη μπορούν να εγγραφούν την ημέρα της εκδρομής. Το κόστος είναι 10 ευρώ το χρόνο και ισχύει μέχρι το 31/12 κάθε έτους.

Το κάθε μέλος συμμετέχει κατόπιν επιθυμίας του στις δράσεις του Συλλόγου με δική του ευθύνη. Ο Σύλλογος δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί αυτού που συμμετάσχει στη δραστηριότητα.

Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά τους.

Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας έχει το δικαίωμα να κάνει επιλογή των συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής και ατομικής ασφάλειας.

Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας έχει το δικαίωμα να απορρίψει συμμετοχή αν δεν τηρεί τους όρους συμμετοχής ή αν δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό για να συμμετέχει.

Το πρόγραμμα των εξορμήσεων ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απρόβλεπτες πολλές φορές καιρικές συνθήκες, τη δυσκολία των διαδρομών και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.

Οι ώρες πορείας που αναφέρονται σε κάθε εκδρομή είναι ενδεικτικές, αναφέρονται σε μέσο ορειβατικό περπάτημα και χωρίς τις απαραίτητες στάσεις.