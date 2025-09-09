Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια πανηγύρισε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου, ο Ιερός μεταβυζαντινός Ναός της Παναγίας των Λιθινών Σητείας.

Την κυριώνυμη ημέρα της εορτής ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια ιερούργησε, κήρυξε επίκαιρα τον θείο λόγο και πριν την απόλυση ευλόγησε τους άρτους.

Στην ομιλία του ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος αναφέρθηκε στο χαρμόσυνο γεγονός της γέννησης της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου μας σημειώνοντας ότι αποτελεί την «απαρχήν της ημών σωτηρίας». Όπως υπογράμμισε η Θεομητορική αυτή εορτή, που είναι η απαρχή των εορτών του νέου εκκλησιαστικού έτους, είναι ημέρα παγκοσμίου χαράς και ευλογίας, λόγω της λύσης της κατάρας της στειρότητας της Αγίας Άννας, αλλά και της πνευματικής στειρότητας του ανθρώπου, καθώς μέσω της Θεοτόκου έγινε η αποκατάσταση της σχέσης με τον Θεό και η απαρχή για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους με τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Τέλος, ο Σεβασμιώτατος προέτρεψε όλοι να προσπαθήσουμε να ακολουθούμε το παράδειγμα ζωής της Υπεραγίας Θεοτόκου, που την χαρακτήρισαν η υπακοή της στο θέλημα του Θεού, η καθαρότητας και η υψοποιός ταπείνωσή της.

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Ηγούμενος της Ι. Σταυροπηγιακής Μονής Τοπλού Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, ο Οσιολ. Ιερομόναχος π. Φιλήμων Μπέτσος, ο Αιδεσιμ. Πρωτ. Νικόλαος Παθιάκης, Εφημέριος της Ενορίας του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Αικατερίνης πόλεως Σητείας, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς, ενώ χρέη τελετάρχη εκτέλεσε ο Αιδεσιμ. Πρωτ. Αντώνιος Τσαγκαράκης, συνταξ. Εφημέριος και εφημερεύων της Ενορίας Λιθινών και Αρχιερατικός Επίτροπος Ε΄ Αρχιερατικής Περιφερείας. Έψαλλε ιεροψαλτικός χορός με επικεφαλής τον Πρωτοψάλτη και Διευθυντή της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως «Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης» κ. Ιωάννης Αρώνης.

Στην πανήγυρη παρέστησαν πολλοί ευσεβείς χριστιανοί της ευρύτερης περιοχής, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γεώργιος Ζερβάκης και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λιθινών κ. Βασ. Γεωργουλάκης.