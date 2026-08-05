Στην Κριτσά, μετά από 19 ολόκληρα χρόνια (πρόεδρος Μανώλης Πάγκαλος) καθαρίστηκε ξανά η πηγή (κρήνη) στο Κουτσουνάρι (πρόεδρος Γιώργος Σκύβαλος). Είναι κτίσμα πετρόκτιστο με αψιδωτή μορφή. Βρίσκεται μεταξύ της Παναγίας Κεράς και της εισόδου του χωριού, δίπλα στο δρόμο.

Εκτός του ότι φάνηκε ένα πολύ σημαντικό ιστορικό και αρχιτεκτονικό στοιχείο της Κριτσάς, που ήταν πλήρως κρυμμένο μέσα στην πυκνή βλάστηση, αποκαλύφτηκε ότι ακόμα και σήμερα, τέλος Ιουλίου, κατεβάζει νερό! Είδαμε κανονική ροή που δημιουργεί ρυάκι! Ήταν μια καθ’ όλα ευχάριστη έκπληξη, όταν γνωρίζουμε ότι οι κοντινές πηγές στο Θεολόγο και στα Καββούσα έχουν στερέψει εδώ και δύο χρόνια!

Η πηγή στο Κουτσουνάρι, –μαζί με τις πηγές «Χανιώταινας» και «Καββούσα», αποτελούσαν το θεμέλιο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Κριτσάς για γενιές. Είναι σταθμοί μνήμης! Εδώ σταματούσαν οι Κριτσώτες για να ξαπόσταιναν οι ίδιοι και ξεδιψούσαν τα ζώα τους.

Το επόμενο βήμα για την πηγή στο Κουτσουνάρι θα πρέπει να είναι η ανάδειξή της. Να αναπλαστεί ο γύρω χώρος με πλακόστρωση, να τοποθετηθούν παγκάκια ανάπαυσης για τους πεζούς περιπατητές και τους τουρίστες και ενημερωτικές πινακίδες -στα ελληνικά και στα αγγλικά- με ιστορικές πληροφορίες για τις πηγές του χωριού.

Η ονομασία «κουτσουνάρι» χρησιμοποιείται στην Κρήτη για το νερό που τρέχει ή πέφτει από μικρό άνοιγμα, σωλήνα ή βράχο. Πιθανότατα, λοιπόν, το τοπωνύμιο προήλθε από τον τρόπο, με τον οποίο ανάβλυζε ή διοχετευόταν το νερό στην περιοχή.

ΛΕΩΝ.Κ.