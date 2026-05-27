Το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στα γραφεία του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου Σητείας, συνήλθαν σε συνεδρίαση, όπως προβλέπεται από το καταστατικό, τα 7 [επτά] μέλη που εξελέγησαν στις πρόσφατες αρχαιρεσίες της 10ης Μαΐου 2026, προκειμένου να προχωρήσουν στη συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Προοδευτικού Συλλόγου Σητείας «Ο Βιτσέντζος Κορνάρος» συγκροτήθηκε ομόφωνα σε Σώμα, ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γιάννης Μανιαδάκης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θεοδόσης Γαρεφαλάκης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Χρύσα Περράκη

ΤΑΜΙΑΣ : Αντωνία Βανταράκη

ΜΕΛΗ : Νίκη Δρετάκη

Ελένη Τζεσούρη

Γιώργος Τσικαλάκης

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με έναν σύντομο χαιρετισμό από τον εκλεγέντα Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος ευχήθηκε καλή και δημιουργική θητεία σε όλα τα νεοεκλεγέντα μέλη και ενημέρωσε για τις εκκρεμότητες και τις προσεχείς δράσεις του Σωματείου.

Το νέο Δ.Σ. δεσμεύτηκε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου το Μουσείο του οποίου έχουν την ευθύνη να συνεχίσει τη λειτουργία του και να αναδειχθεί η σημασία του για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.

Από τον Προοδευτικό Σύλλογο Σητείας

«Ο Βιτσέντζος Κορνάρος»