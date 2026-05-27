Την Τετάρτη 3 Ιουνίου, σας περιμένουμε στην πρώτη ανοιχτή συνάντηση για το Vintage Festival!

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας

Ώρα: 7.30

Καλούμε όλους τους φίλους και τις φίλες που αγαπούν τις παλιές εποχές, τη μουσική, την αισθητική, τις αναμνήσεις και τη μαγεία του χθες, να έρθουν κοντά μας και να γίνουν μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής.

Το Vintage Festival δεν θέλουμε να στηθεί από έναν άνθρωπο.

Θέλουμε να γεννηθεί μέσα από όλη την κοινωνία της Σητείας, από ανθρώπους με ιδέες, μεράκι, δημιουργικότητα και αγάπη για το παρελθόν που συνεχίζει να μας εμπνέει.