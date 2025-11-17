Συντοπίτες: Ο τόπος μας πονάει.

Το νοσοκομείο μας – το στήριγμα αυτού του τόπου – μαραζώνει. Αυτό το νοσοκομείο είναι η ψυχή του τόπου μας. Μέσα σε αυτό σώθηκαν και σώζονται ζωές. Καθημερινά γιαγιάδες, παππούδες, γονείς, παιδιά βρίσκουν ανακούφιση και παρηγοριά. Δεν είναι ένα απλό κτήριο, είναι μια μεγάλη αγκαλιά για όλους μας. Αυτή η αγκαλιά μέρα με τη μέρα μικραίνει και αδειάζει. Κάποιοι αποφάσισαν, χωρίς εμάς, ότι δεν μπορούμε να έχουμε την περίθαλψη που μας αξίζει και δικαιούμαστε .Δεν θα το επιτρέψουμε! Η υγεία δεν είναι νούμερα, είναι ανθρώπινες ζωές. Και καμιά ζωή δεν είναι δευτερεύουσας αξίας.