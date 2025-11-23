Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» και υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ» στα πλαίσια της υπ’ αριθμόν 9334/2025 1ης Τροποποίησης Ανακοίνωσης πρόθεσης Χρηματοδότησης.

2. Αποδοχή δωρεάς ενός μεταχειρισμένου ισοπεδωτή μεσαίου τύπου (γκρεϊντερ) από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ».

3. Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού για το 1ο νηπιαγωγείο Σητείας από το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΔΕΣΜΟΣ».

4. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθειας μικρών φορτηγών σχετικά με την εφαρμογή συστημάτων Smart Cities στην αντιμετώπιση της πανδημίας και φυσικών καταστροφών και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου

Σητείας».

5. Διαγραφή οφειλών από Τέλη Ακίνητης Περιουσίας.

6. Εξειδίκευση πιστώσεων πρ/σμού, οικ. έτους 2025.

7. Αποδοχή επιχορηγήσεων.

8. Εισήγηση στο Δ.Σ. περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Έργων οικ. έτους 2025.

9. Εισήγηση στο Δ.Σ. περί αναμόρφωσης του Πρ/σμού οικ. έτους 2025.

10.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί καθορισμού αντιτίμου συμμετοχής αθλουμένων στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.)»

11.Εισήγηση στο Δ. Σ. περί τοποθέτησης τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών σε κοινοτική οδό του οικισμού Σφάκας Δήμου Σητείας

12.Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός της έδρας του Δήμου.

13.Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος

Ζερβάκης Γεώργιος