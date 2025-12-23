Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Νεολαίας & Παιδείας κ Κωστής Λυμπερίου υποδέχθηκε σήμερα τους ωφελούμενους του ΚΔΑΠ ΑμεΑ “ΔΗΜΗΤΡΑ” οι οποίοι συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς και φροντιστές τους βρέθηκαν στο Δημοτικό Κατάστημα Σητείας για να πουν τα κάλαντα, να δώσουν τις ευχές τους αλλά και να προσφέρουν χριστουγεννιάτικα γλυκά φτιαγμένα από τους ίδιους με πολύ αγάπη.

Ο κ Λυμπερίου καλωσορίζοντας τους σημείωσε ότι η χρονιά που φεύγει ήταν μια χρονιά με σημαντικά γεγονότα για το ΚΔΑΠ ΑμεΑ “ΔΗΜΗΤΡΑ” η οποία έβαλε τις βάσεις για ένα ακόμα καλύτερο μέλλον για τη δομή.

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Σητείας