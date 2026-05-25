Το καλοκαίρι στη Σητεία ξεκινά με μουσικές, γλέντι και αγαπημένες μελωδίες από το Αιγαίο και το λαϊκό μας τραγούδι!

Στην εναρκτήρια εκδήλωση των φετινών Κορναρίων, δύο μουσικά σχήματα ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη, με κοινή αγάπη για την ελληνική μουσική και τη ζωντανή διασκέδαση.

Το πρώτο σχήμα μάς ταξιδεύει στη νησιώτικη παράδοση, μέσα από αυθεντικούς σκοπούς και τραγούδια του Αιγαίου, με τους: Ορέστη Τρίπη (βιολί, φωνή), Νίκο Κουτούζο (σαντούρι) και Μανώλη Δεσποτίδη (λαούτο).

Το δεύτερο σχήμα ανεβάζει το κέφι με αγαπημένα λαϊκά τραγούδια από το κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο, με τους: Πάνο Μανιάτη (φωνή), Δημήτρη Ρετίκα (κιθάρα), Μάκη Μπάσο (πλήκτρα) και Φίλιππο Τρίπη (μπουζούκι).