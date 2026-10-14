Νεκρός ανασύρθηκε ένας 65χρονος οδηγός στη Ρόδο, του οποίου το όχημα παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου, κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ένας 25χρονος, ο οποίος αγνοείται. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνολικά τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, αλλά ο ηλικιωμένος δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του.

Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε επίσης η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσώρευσης υδάτων. Δεύτερος οδηγός εγκλωβίστηκε στην οδό Ατταβύρου στο Ροδίνι όταν τα νερά του ποταμού παρέσυραν το όχημα του. Αμφότεροι οι οδηγοί ειναι καλά στην υγεία τους.

Η ισχυρή βροχόπτωση πλήττει από το πρωί τη Ρόδο, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου και επηρεάζοντας τις μετακινήσεις, με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να επιχειρούν σε διάφορα σημεία του νησιού. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Μετεωρολογικής Ομάδας Κυκλώνας Ρόδου, έπεσαν πάνω από 250 χιλιοστά νερού μέσα σε τέσσερις ώρες, όπως αναφέρει το In.gr.