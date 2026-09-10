Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών στο ιδιωτικό ιατρείο όπου υπέστη ανακοπή και πέθανε ο γνωστός τραγουδιστής, το ζευγάρι των γιατρών οδηγήθηκε και πάλι στην έδρα της Ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή την ώρα ενημερώνεται ο εισαγγελέας για τα ευρήματα της έρευνας και όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι σε βάρος των γιατρών θα σχηματιστεί δικογραφία και θα συλληφθούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγη ώρα μετά την άφιξη των γιατρών, μετέβη στην Ασφάλεια και η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως αναφέρει το in.gr.