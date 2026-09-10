Τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Καρτερού, στο Ηράκλειο.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι άνδρες, προκειμένου – εάν χρειαζόταν να στηνόταν επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβαινόντων, κάτι που τελικώς δεν έγινε, αφού οι ίδιοι βγήκαν μόνοι τους από τις λαμαρίνες.

Κατά πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο βρέθηκαν σε σύντομο χρόνο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Τροχαία.

Λόγω του συμβάντος δημιουργήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση, όπως αναφέρει το cretalive.