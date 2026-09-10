Ο Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιά θα τελεστεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026:
– στο 1ο και 2ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου στις 9.00 π.μ.
– στο 1ο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου στις 10:30 π.μ.
Ο Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιά θα τελεστεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026:
– στο 1ο και 2ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου στις 9.00 π.μ.
– στο 1ο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου στις 10:30 π.μ.
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
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