Ο Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιά θα τελεστεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026:

– στο 1ο και 2ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου στις 9.00 π.μ.

– στο 1ο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου στις 10:30 π.μ.