Το βράδυ της Πέμπτης 27 Αυγούστου, ο Γρηγόρης Δημητριάδης βρέθηκε σε γνωστό μαγαζί στο Ηράκλειο, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να συζητήσει με νέους της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ.

Ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, σε κάθε σημείο της Ελλάδας όπου βρίσκεται, δεν παραλείπει να συναντά τη νεολαία της γαλάζιας παράταξης.

Άλλωστε, ο ίδιος έχει υπάρξει μέλος τόσο της ΟΝΝΕΔ όσο και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και δεν έπαψε ποτέ να βρίσκεται στο πλευρό τους και να στηρίζει τη δράση τους, ακόμη και κατά τα χρόνια που βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σχέση που σφυρηλατείται αμφίδρομα, καθώς οι νέοι της παράταξης εξακολουθούν να βρίσκονται διαχρονικά δίπλα του, κάτι που αποτυπώνεται εύγλωττα και στην ανάρτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος εικονίζεται πνιγμένος στις αγκαλιές των νεαρών ΟΝΝΕΔιτών, τα «αδέρφια» του «που κρατάνε ψηλά τη σημαία της Κρήτης» όπως γράφει ο ίδιος