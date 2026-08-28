Συνελήφθησαν χθες σε περιοχή του Δήμου Φαιστού από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού δύο ημεδαποί ηλικίας 43 και 45 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας βραδινές ώρες της 26.08.2026 εντοπίστηκαν οι δύο ημεδαποί και πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους ίδιους και έρευνα στα σταθμευμένα οχήματα τους που βρίσκονταν στο σημείο. Στην κατοχή του 45χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες και τσιγάρα κάνναβης τα οποία όπως προέκυψε είχε προμηθευτεί από τον 43χρονο έναντι χρηματικού ποσού, προκειμένου τα διαθέσει προς πώληση στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στη συνέχεια ακολούθησαν έρευνες στην οικία και σε αποθηκευτικούς χώρους που κατέχει και χρησιμοποιεί ο 43χρονος.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 κιλά και 148,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε επτά γυάλινα βάζα,

112 συσκευασίες με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους -202- γραμμαρίων,

201 τσιγάρα κάνναβης,

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης

το χρηματικό ποσό -1.450- ευρώ.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν 2 Ι.Χ.Φ. οχήματα ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Σημειώνεται ότι, ο 43χρονος κατέχει άδεια καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης για το έτος 2026, ενώ ενημερώθηκε το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Νομού Ηρακλείου.

Κατασχεθείσες ποσότητες κάνναβης θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.