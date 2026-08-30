Μια ξεχωριστή βραδιά γέλιου, με εντυπωσιακή ανταπόκριση από το κοινό, έζησε ο Άγιος Νικόλαος την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, με την εμφάνιση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στο Ανοιχτό Θέατρο της Πλαζ ΕΟΤ.

Περισσότεροι από 1.700 θεατές κατέκλυσαν τον χώρο για να παρακολουθήσουν τον δημοφιλή κωμικό, ο οποίος παρουσίασε τη νέα του stand up comedy παράσταση, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη γέλιο, αυτοσχεδιασμό και άμεση επικοινωνία με το κοινό.

Η παράσταση ήταν παραγωγής του ίδιου του καλλιτέχνη και πραγματοποιήθηκε κατόπιν παραχώρησης του Ανοιχτού Θεάτρου της Πλαζ ΕΟΤ για τη φιλοξενία της εκδήλωσης.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η προσφορά από τον ίδιο τον Αλέξανδρο Τσουβέλα ενός φορητού απινιδωτή στον Δήμο Αγίου Νικολάου, μέσω της ΔΑΕΑΝ. Τον απινιδωτή παρέλαβε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ κ. Γιώργος Αστρουλάκης, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά τον ταλαντούχο κωμικό για την προσφορά του προς τον Δήμο Αγίου Νικολάου και την τοπική κοινωνία.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Αλέξανδρου Τσουβέλα προσέδωσε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στη βραδιά, συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με μια ουσιαστική πράξη προσφοράς προς την τοπική κοινωνία.

Ο φορητός απινιδωτής θα βρίσκεται στη διάθεση του Δήμου και της ΔΑΕΑΝ και θα μπορεί να χρησιμοποιείται, όπου υπάρχει ανάγκη, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων σε διαφορετικά σημεία του Δήμου Αγίου Νικολάου, ενισχύοντας το επίπεδο ασφάλειας για συμμετέχοντες και κοινό.

Η επιτυχία της βραδιάς δημιουργεί ήδη τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της συνεργασίας, με στόχο ο αγαπημένος κωμικός να επιστρέψει στον Άγιο Νικόλαο με νέα παράσταση και την επόμενη χρονιά.