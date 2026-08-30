Συνάντησα συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ να αλλάζει μετρητή ρεύματος σε γειτονιά του Αγίου Νικολάου. Είναι οι λεγόμενοι «έξυπνοι» μετρητές.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ξεκινήσει τη μαζική αντικατάσταση των παλαιών μετρητών με νέους, μία διαδικασία που υλοποιείται σταδιακά ανά συνοικίες της πόλης, «στο πλαίσιο του συνολικού εθνικού σχεδίου εκσυγχρονισμού του δικτύου ηλεκτροδότησης». Η αντικατάσταση γίνεται εντελώς δωρεάν και δεν υπάρχει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση για τον καταναλωτή. Στο δέκτη της φωτογραφίας μας βλέπουμε ότι η τρέχουσα κατανάλωση είναι μόλις 6 kWh, πράγμα που επιβεβαιώνει ότι ο μετρητής είναι ολοκαίνουριος και μόλις τοποθετήθηκε

Γιατί όμως οι μετρητές αυτοί ονομάζονται «έξυπνοι»; Είναι γιατί μπαίνει τέλος στους «έναντι» λογαριασμούς: Η καταμέτρηση γίνεται αυτόματα και ψηφιακά, οπότε οι εκκαθαριστικοί λογαριασμοί αντικατοπτρίζουν την πραγματική μας κατανάλωση. Επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνεται αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ή τεχνικού προβλήματος στην παροχή.

Οι νέοι μετρητές δεν είναι ελληνικής κατασκευές. Είναι κατασκευασμένοι από τη σλοβενική εταιρεία Iskraemeco. Το λογότυπο ISKRA φαίνεται πάνω αριστερά στην πρόσοψη του δέκτη.

ΛΕΩΝ.Κ.