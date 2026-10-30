Κάποτε, ένα τυλιχτό με 2€ ήταν μια συνηθισμένη επιλογή για ένα γρήγορο και οικονομικό γεύμα. Τα τελευταία χρόνια, όμως, οι τιμές στο σουβλάκι έχουν αλλάξει, με το κόστος να διαφέρει πλέον αρκετά ανάλογα με το προϊόν, την περιοχή και το κατάστημα.

Πώς έχουν διαμορφωθεί οι τιμές το 2026 σε σχέση με πέρυσι;

Το Pricefox, η online πλατφόρμα σύγκρισης και αγοράς ασφάλειας αυτοκινήτου, έψαξε και βρήκε για ακόμη μια χρονιά πόσο κοστίζει το τυλιχτό φέτος σε 6 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, καταγράφοντας τις χαμηλότερες και υψηλότερες τιμές που εντοπίστηκαν και συγκρίνοντάς τες με το 2025.

Πόσο κοστίζει το σουβλάκι ανά περιοχή;

Αττική: Το μπιφτέκι μπορεί να κοστίζει πάνω από 2€ ακριβότερα, ανάλογα με το μαγαζί

Στην Αττική, μπορείς να βρεις μπιφτέκι ή καλαμάκι από 3,30€. Ωστόσο, το μπιφτέκι είναι και το προϊόν που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αλλαγή σε σχέση με πέρυσι: σε ορισμένα καταστήματα κοστίζει πλέον έως 5,50€, από 4,50€ το 2025.

Η διαφορά είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν καταστήματα όπου το μπιφτέκι κοστίζει 3,30€. Έτσι, για το ίδιο προϊόν μπορεί να πληρώσεις έως και 2,20€ περισσότερα, ανάλογα με το πού θα παραγγείλεις.

Στον γύρο, η εικόνα είναι πιο ήπια. Οι τιμές ξεκινούν από 3,60€, όπως και πέρυσι, αλλά σε ορισμένα καταστήματα φτάνουν πλέον τα 4,80€, δηλαδή 20 λεπτά ακριβότερα σε σχέση με το 2025. Το μπιφτέκι, λοιπόν, είναι αυτό που ξεχωρίζει στην Αττική, τόσο για την αύξηση που έχει καταγράψει όσο και για τη διαφορά που μπορεί να συναντήσει κανείς από μαγαζί σε μαγαζί.

Θεσσαλονίκη: Ο γύρος πλησιάζει τα 6€

Στη Θεσσαλονίκη, ο γύρος κοτόπουλο και ο γύρος χοιρινό ξεκινούν από 4,90€ και φτάνουν έως τα 6€. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν επιλέξεις ένα από τα πιο οικονομικά καταστήματα της περιοχής, ο γύρος κοστίζει σχεδόν 5€.

Σε σχέση με πέρυσι, οι τιμές του γύρου έχουν αυξηθεί: η οικονομικότερη επιλογή είναι ακριβότερη κατά 30 λεπτά, ενώ στα πιο ακριβά καταστήματα η διαφορά φτάνει τα 40 λεπτά. Αντίστοιχα, τα καλαμάκια κοτόπουλο και χοιρινό φτάνουν πλέον τα 5,70€, από 5,20€ το 2025.

Το μπιφτέκι αποτελεί εξαίρεση, καθώς εξακολουθεί να κοστίζει έως 5,30€, όσο και πέρυσι. Η Θεσσαλονίκη ξεχωρίζει, επομένως, για το ότι ο γύρος και τα καλαμάκια έχουν ακριβύνει, ενώ οι πιο οικονομικές επιλογές τους βρίσκονται ήδη σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα άλλων πόλεων.

Πάτρα: Μπορείς να βρεις σουβλάκι από 3,30€, όπως και πέρυσι

Η Πάτρα είναι μία από τις περιοχές όπου οι πιο οικονομικές επιλογές παραμένουν σταθερές. Και στα πέντε προϊόντα της έρευνας, μπορείς να βρεις τιμές από 3,30€, χωρίς να έχει αλλάξει το ποσό αυτό σε σχέση με το 2025.

Οι διαφορές φαίνονται κυρίως στα πιο ακριβά καταστήματα. Το μπιφτέκι φτάνει πλέον τα 5€, από 4,50€ πέρυσι, ενώ στα υπόλοιπα προϊόντα οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 20 λεπτά στα πιο ακριβά καταστήματα.

Αυτό σημαίνει ότι, αν αναζητάς μια οικονομική επιλογή, η Πάτρα εξακολουθεί να έχει τιμές που ξεκινούν χαμηλά. Ωστόσο, το πού θα παραγγείλεις εξακολουθεί να μετράει, ειδικά αν επιλέξεις μπιφτέκι, όπου η διαφορά ανάμεσα στις πιο οικονομικές και τις πιο ακριβές επιλογές έχει μεγαλώσει.

Λάρισα: Ο γύρος έγινε φθηνότερος, αλλά όχι και το μπιφτέκι

Στη Λάρισα, ο γύρος είναι ένα από τα προϊόντα που μπορείς να βρεις φθηνότερα σε σχέση με πέρυσι. Η τιμή του ξεκινά πλέον από 3,40€, ενώ το 2025 ξεκινούσε από 4€, δηλαδή είναι 60 λεπτά φθηνότερος στην πιο οικονομική επιλογή.

Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο για όλα τα προϊόντα. Το μπιφτέκι ξεκινά πλέον από 4€, από 3,70€ πέρυσι, ενώ σε ορισμένα καταστήματα φτάνει τα 4,60€, από 4€. Ακριβότερα είναι και τα καλαμάκια, με τις τιμές τους να έχουν ανέβει τόσο στις πιο οικονομικές όσο και στις πιο ακριβές επιλογές.

Ακόμη και στον γύρο, πάντως, υπάρχει διαφορά ανάλογα με το κατάστημα: ενώ μπορείς να τον βρεις από 3,40€, σε άλλα καταστήματα κοστίζει έως 4,80€. Η Λάρισα δείχνει ότι οι τιμές δεν κινούνται πάντα προς την ίδια κατεύθυνση: μπορεί να πληρώσεις λιγότερα για τον γύρο, αλλά περισσότερα για το μπιφτέκι ή το καλαμάκι.

Βόλος: Οι τιμές διαφέρουν λιγότερο από μαγαζί σε μαγαζί

Στον Βόλο, η διαφορά ανάμεσα στις πιο οικονομικές και τις πιο ακριβές επιλογές είναι μικρότερη σε σχέση με άλλες περιοχές. Για τα προϊόντα της έρευνας, η απόσταση κυμαίνεται από 70 έως 80 λεπτά.

Παράλληλα, οι πιο οικονομικές επιλογές έχουν γίνει φθηνότερες σε σχέση με πέρυσι. Για παράδειγμα, το μπιφτέκι και τα δύο είδη καλαμακιού ξεκινούν πλέον από 3,80€, ενώ το 2025 ξεκινούσαν από 4€.

Από την άλλη πλευρά, οι πιο ακριβές επιλογές έχουν ανέβει κατά 30 έως 40 λεπτά, ανάλογα με το προϊόν. Έτσι, παρότι μπορείς να βρεις κάποια προϊόντα φθηνότερα από πέρυσι, οι τιμές στα πιο ακριβά καταστήματα έχουν κινηθεί ανοδικά. Το στοιχείο που κάνει τον Βόλο να ξεχωρίζει είναι ότι η διαφορά ανάμεσα στις δύο επιλογές παραμένει σχετικά μικρή.

Κρήτη: Το μπιφτέκι φτάνει τα 7,50€ και η διαφορά από μαγαζί σε μαγαζί ξεπερνά τα 3€

Η Κρήτη καταγράφει το ακριβότερο προϊόν της έρευνας: το μπιφτέκι μπορεί να κοστίζει έως 7,50€, από 6,50€ πέρυσι. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν καταστήματα όπου το βρίσκεις με 4€, με αποτέλεσμα η διαφορά να φτάνει τα 3,50€.

Μεγάλη απόσταση παρατηρείται και στον γύρο. Ο γύρος κοτόπουλο κοστίζει από 3,90€ έως 6,70€, ενώ ο γύρος χοιρινό από 4€ έως 6,80€. Επομένως, το ίδιο προϊόν μπορεί να έχει αρκετά διαφορετικό κόστος ανάλογα με το κατάστημα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι πιο οικονομικές επιλογές στην Κρήτη έχουν γίνει φθηνότερες σε σχέση με πέρυσι, κατά 50 ή 60 λεπτά, ανάλογα με το προϊόν. Ταυτόχρονα, όμως, οι πιο ακριβές επιλογές έχουν ανέβει. Έτσι, η Κρήτη ξεχωρίζει όχι μόνο επειδή εκεί βρίσκεται το ακριβότερο μπιφτέκι της έρευνας, αλλά και επειδή μπορεί να συναντήσει κανείς πολύ μεγάλες διαφορές από μαγαζί σε μαγαζί.

Τελικά, πόσο μπορεί να διαφέρει η τιμή ενός σουβλακιού;

Από τα 3,30€ που μπορεί να κοστίζει ένα προϊόν στην Αττική ή την Πάτρα, μέχρι τα 7,50€ για ένα μπιφτέκι στην Κρήτη, η διαφορά είναι μεγάλη. Και δεν αφορά μόνο τις διαφορετικές περιοχές: ακόμη και στην ίδια πόλη, το ίδιο προϊόν μπορεί να κοστίζει αρκετά διαφορετικά ανάλογα με το κατάστημα.

Σε σχέση με πέρυσι, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι πιο οικονομικές επιλογές έχουν γίνει φθηνότερες, όπως στον γύρο στη Λάρισα, αλλά και προϊόντα που έχουν ακριβύνει σημαντικά, όπως το μπιφτέκι στην Αττική και την Κρήτη. Γι’ αυτό, η τιμή που θα πληρώσεις τελικά εξαρτάται όχι μόνο από το τι θα παραγγείλεις, αλλά και από το πού θα επιλέξεις να το αγοράσεις.

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