Την Παρασκευή 8 Μαΐου τελέστηκε η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Ευτυχίου Μαρματάκη, πατρός του Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου. Της ακολουθίας προεξήρχε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, συμμετεχόντων των Σεβ. Μητροπολιτών Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέου, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου, Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου, Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ και του Θεοφ. Επισκόπου Καμπέρας κ. Αθηναγόρα. Ο Θεοφ. Επίσκοπος Κνωσού παρέστη εκ προσώπου της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ο οποίος διεβίβασε τις συλλυπητήριες ευχές της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Την Πέμπτη 14 Μαΐου τελέστηκε το εννεαήμερο Μνημόσυνο, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου και συμπροσευχομένου του Σεβ. Μητροπολίτου Σελευκείας κ. Θεοδώρου.

