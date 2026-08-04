Ο Δήμος Αγίου Νικολάου παρουσιάζει στο κινηματοθέατρο «Χριστίνα» το Ντοκιμαντέρ του Γιάννη Σολδάτου : Νίκος Κούνδουρος.

Πρόκειται για μια πολύχρονη συλλογή τεκμηρίων από τον συγγραφέα και μελετητή Γιάννη Σολδάτο – μια μπαλάντα για τη ζωή και το έργο του δημιουργού ο οποίος άφησε τεράστια παρακαταθήκη στον ελληνικό κινηματογράφο.

Το ντοκιμαντέρ έχει προβληθεί σε ειδικές αφιερωματικές εκδηλώσεις σε πολιτιστικούς χώρους και στην Βουλή των Ελλήνων τον Ιούνιο του 2017, όπου πραγματοποιήθηκε ειδική επίσημη εκδήλωση τιμής για το σύνολο της προσφοράς του Νίκου Κούνδουρου στον πολιτισμό αναγνωρίζοντας την εμβληματική του παρουσία.

Ο Γιάννης Σολδάτος, ως κορυφαίος ιστορικός του ελληνικού κινηματογράφου και ιδρυτής των εκδόσεων «Αιγόκερως» υπήρξε ο επίσημος βιογράφος του Κούνδουρου. Ήταν δίπλα στον σκηνοθέτη για δεκαετίες, συγκεντρώνοντας χειρόγραφα, σημειώσεις, φωτογραφίες και ηχητικά ντοκουμέντα. Έχει εκδώσει λεπτομερείς κριτικές βιογραφίες και λευκώματα που αναλύουν το έργο του δημιουργού. Στο Ντοκιμαντέρ συμμετέχουν (Γιώργος Νταλάρας – αφηγητής / Γιάννης Σολδάτος – σενάριο, σκηνοθεσία / Νίκος Βασιλόπουλος Μοντάζ / Γιάννης Σολδάτος – Μιχάλης Γαλανάκης – Τζανέτος Κομνηνέας – Κώστας Παπαναστασάτος – Νίκος Βασιλόπουλος Φωτογραφία.

Παραγωγή : «Αιγόκερος», ΕΡΤ

Διάρκεια : 80 Λεπτά

Ο ργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου

Μετά την προβολή του Ντοκιμαντέρ θα ακολουθήσει συζήτηση με τον σκηνοθέτη και τους Κατερίνα Παυλάκη (ηθοποιό), Άγγελο Σπάρταλη (σκηνοθέτη), Εμμανουήλ Θραψανιώτη (πρώην βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ).