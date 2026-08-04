Στην κορύφωση της αντιπυρικής περιόδου αντιλαμβανόμαστε πως κάθε αμέλεια μπορεί να αποδειχθεί μοιραία. Οι καταγγελίες των κατοίκων αναδεικνύουν πως η πρόληψη δε μπορεί να μένει στα χαρτιά. Ο καθαρισμός των οικοπέδων και οι παρεμβάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτροπή μιας ενδεχόμενης τραγωδίας. Όπως γνωρίζουμε, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν γνωστοποιηθεί οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών οικοπέδων, που οφείλουν σύμφωνα με τη νομοθεσία να καθαρίζουν το οικόπεδό τους με βασικό στόχο την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αρκετοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, ωστόσο, όπως φαίνεται από τις μαρτυρίες που μεταφέρουν οι αναγνώστες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, κάποιοι δεν έχουν μεριμνήσει.

Υπάρχει κίνδυνος

Όπως αναφέρει αναγνώστης που απευθύνθηκε στην ΑΝΑΤΟΛΗ, είναι συνιδιοκτήτης μιας κατοικίας σε οικόπεδο στην Παχιά Άμμο, το οποίο έχουν ήδη μεριμνήσει και καθαρίσει από τον μήνα Μάιο. Το σπίτι τους βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου-Σητείας στο ύψος της εκκλησίας Αγίου Χριστοφόρου. Δυστυχώς, όπως λέει, τόσο γύρω από το σπίτι τους όσο και απέναντι όλα τα οικόπεδα είναι ακαθάριστα, περιέχουν καλάμια, αλλά και χόρτα ύψους ενός μέτρου, τα οποία ακουμπούν μάλιστα ακόμη και την αυλή τους.

Διευκρινίζει πως έχει προβεί σ σχετικό αίτημα με αριθμό πρωτοκόλλου από το 2024 στον Δήμο Ιεράπετρας, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Αντιδημάρχους Ιεράπετρας. Τελικά όμως, όπως φαίνεται δεν έχει δοθεί καμία λύση στο πρόβλημα, με αποτέλεσμα να τρέμει καθημερινά το φυλλοκάρδι τους μήπως συμβεί το μοιραίο και αρπάξει κάποια καταστροφική πυρκαγιά.

Εξηγεί πως εντός του οικοπέδου διατηρούν ένα σπίτι, στο οποίο διαμένει η ηλικιωμένη μητέρα του και τονίζει πως σε περίπτωση πυρκαγιάς υπάρχει τεράστιος κίνδυνος -πέρα από τις περιουσίες- να θρηνήσουμε και ανθρώπινες ζωές. Εκτός όμως από το δικό τους, πρόσθεσε, υπάρχουν και πολλά ακόμη σπίτια που παραμένουν απροστάτευτα.

Απευθύνθηκε στην ΑΝΑΤΟΛΗ χωρίς να υπάρχει τιμωρητική πρόθεση προς τον Δήμο Ιεράπετρας ή την Δημοτική Αστυνομία, αλλά με την ελπίδα να βρεθεί επιτέλους μια ουσιαστική λύση στο πρόβλημα.

Υπογράμμισε πως είναι τρομοκρατημένοι καθώς πέραν από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, τα σπίτια βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από την εθνική οδό με αποτέλεσμα να ανησυχούν ιδιαίτερα στο ενδεχόμενο να πετάξει κάποιος ασυνείδητος οδηγούς τσιγάρο. Σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πέρα από την Παχιά Άμμο η φωτιά να φτάσει ακόμη και στην Ιεράπετρα με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν συνεχώς.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ