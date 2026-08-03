Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Δράση 2.5.2.Α – Διαχείριση Υγρών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κρήτη 2021-2027», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Σε δήλωσή του ο κ. Αρναουτάκης ανέφερε: «Η προστασία του περιβάλλοντος και η θωράκιση των υδάτινων πόρων της Κρήτης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Με τη νέα πρόσκληση για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Μέσα από τη στενή συνεργασία με τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ του νησιού, επενδύουμε στο βιώσιμο μέλλον της Κρήτης», αναφέρει ο Σταύρος Αρναουτάκης στη δήλωσή του.

Στόχος και Παρεμβάσεις

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης ανέρχεται στα 8.000.000 ευρώ.

Δυνητικοί δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων είναι οι Δήμοι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), η Περιφέρεια Κρήτης και λοιποί αρμόδιοι φορείς. Επίσης, δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω.

Βασικός σκοπός της παρέμβασης είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υδάτινων πόρων της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθούν:

Συστήματα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Δ’ Κατηγορίας, σε οικολογικά ευαίσθητες (προστατευόμενες) και παράκτιες τουριστικές περιοχές της Κρήτης. Συστήματα επανάχρησης λυμάτων για ενδεδειγμένους σκοπούς, πέραν της αγροτικής χρήσης (πότισμα πάρκων, καθαρισμός δρόμων, πυρόσβεση, βιομηχανικές χρήσεις, εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων και διατήρηση υγροτόπων).

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν τις προτάσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ). Η προθεσμία υποβολής ολοκληρώνεται αποκλειστικά στις 30 Οκτωβρίου 2026, ώρα 15:00.