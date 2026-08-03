Σε κλίμα ευλάβειας και κατάνυξης τελέσθηκε το απόγευμα της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026 ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Κάτω Παναγίας) στο παραδοσιακό χωριό Χριστός της Δυτικής Ιεράπετρας.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην ακολουθία του πρώτου Παρακλητικού Κανόνος της φετινού Δεκαπενταύγουστου, ευλόγησε τους άρτους και στο τέλος κήρυξε τον θείο λόγο.

Στη σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε στο ιερό πρόσωπο της Θεοτόκου, την ουράνια και πνευματική Μητέρα όλων μας, στην οποία προσφεύγουμε ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, ψάλλοντας κάθε μέρα εναλλάξ τον Μεγάλο και τον Μικρό Παρακλητικό Κανόνα της. Ο Σεβ. κ. Κύριλλος, αφού προέτρεψε να παρακαλούμε διαρκώς την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας να είναι η ελπίδα, η παραμυθία, η σκέπη, η βοηθός, η καταφυγή και η απαντοχή μας, ευχήθηκε σε όλους εγκάρδια καλή και ευλογημένη περίοδο του Δεκαπενταυγούστου και διένειμε τον άρτο.

Στην Ακολουθία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως, ο Αιδεσιμολ. Ιερεύς Γεώργιος Σμυρνιωτάκης, Εφημέριος της Ενορίας Χριστού, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Εκκλησιάσθηκαν εκτός από τους ενορίτες, πιστοί καταγόμενοι από τον Χριστό και επισκέπτες του χωριού, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Τζουμάκας, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Εμμανουήλ Τζώρτζης και Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χριστού κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης κ.α..

Ο Σεβ. κ. Κύριλλος με τη συνοδεία του είχαν την ευκαιρία, πριν και μετά την Ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως, να περιδιαβούν τα σοκάκια του χωριού, να ξεναγηθούν από τα Μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, να συνομιλήσουν με τους πολλούς επισκέπτες και να ενημερωθούν για τις δράσεις τέχνης, μουσικής και θεάτρου, στο πλαίσιο των διήμερων εκδηλώσεων (1 και 2 Αυγούστου) που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χριστού – Σελακάνου με το σύνθημα «Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες» και στόχο να ζωντανέψει ξανά ο ιστορικός οικισμός.