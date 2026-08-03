Τα αρχαία επιγράμματα αποτελούν ποίηση υψηλής ποιότητας. Σπαράγματα διαμάντια λαξευμένα σε μάρμαρο, ταξιδεύουν σε διαφορετικές εποχές κι αιώνες. Οι μαντινάδες, τα περίφημα δίστιχα, αποτελούν τη συνέχειά τους. Οι δημιουργοί τους συνεχίζουν ασυναίσθητα το έργο των αρχαίων επιγραμματοποιών. Φέρουν την ίδια φιλοσοφία: πύκνωση υψηλών νοημάτων σε ελάχιστους στίχους, με κοινό άξονα την ανθρώπινη ύπαρξη, τον έρωτα, τον θάνατο.

Στην παράσταση υπάρχουν ανοιχτοί διάλογοι. Επιγράμματα και μαντινάδες συνομιλούν αντικριστά. «Πλέουν» στο σύμπαν που δημιουργεί ο Στέλιος Πετράκης με τις πρωτότυπες μουσικές και τους αυτοσχεδιασμούς της ομάδας του. Το πέρασμα από την κρητική λύρα σε άλλους ηχητικούς κόσμους γίνεται μεταφορά της ανθρώπινης εμπειρίας: ρευστή, απρόβλεπτη, βαθιά αναγνωρίσιμη. Απρόσμενες συναντήσεις σε έναν μοναδικό μουσικό τόπο.

Ημερομηνίες εκδήλωσης 06.08 – 07.08.2026 Ώρα Έναρξης 21.00 Ώρα Προσέλευσης 20.30 Έναρξη κρατήσεων: 24.07

Συντελεστές: Πρωτότυπη μουσική, ενορχήστρωση, λύρα -Στέλιος Πετράκης Σύλληψη ιδέας, σενάριο, σκηνοθεσία -Ελπίδα Σκούφαλου Μουσικοί: Χάρης Λαμπράκης (νέυ), Bijan Chemirani (κρουστά), Maëlle Duchemin (άρπα) Ερμηνεία: Κώστας Βασαρδάνης Δημιουργία βίντεο: Κυρηναίος Παπαδημάτος Σχεδιασμός ήχου : Δημήτρης Χατζάκης Σχεδιασμός φωτισμών

Υπεύθυνη παραγωγής Έλλη Ρουμπέν