Οι «KARMICA» γιορτάζουν 10 χρόνια μουσικής διαδρομής με επετειακή περιοδεία και νέο υλικό. Το ελληνικό συγκρότημα «KARMICA» συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο μουσικό στερέωμα και το γιορτάζει με μια σειρά από δράσεις που τιμούν το παρελθόν και ανοίγουν τον δρόμο για το μέλλον. Ο Θάνος Μπιλάλης, η Πόλυ Πολένα και η εξαιρετική μπάντα τους θα μας ταξιδέψουν με τις καλύτερες ελληνικές και ξένες έντεχνες, ποπ και ροκ επιτυχίες, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις και δυνατές ερμηνείες. Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία της πόλης μας για να τραγουδήσουμε και να διασκεδάσουμε μαζί!

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 21:00.