Μια καθηλωτική μουσική παράσταση, όπου η ιστορία σμίγει με το συναίσθημα, έρχεται να μεταφέρει το κοινό στις πιο λαμπρές σελίδες του ελληνικού τραγουδιού. Πρόκειται για μια μυσταγωγική βραδιά μουσικής και λόγου, ένα συγκινητικό οδοιπορικό στην αθάνατη διαδρομή του σπουδαίου καλλιτέχνη. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ανυπέρβλητα τραγούδια που ο «Γρηγόρης της Ελλάδας» ταξίδεψε με τη φωνή του στην αθανασία. Τα εμβληματικά έργα των κορυφαίων συνθετών και ποιητών μας θα αποδώσουν σπουδαίοι ερμηνευτές, πλαισιωμένοι από διακεκριμένους μουσικούς, ενώ η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχειακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του, Άννα Μπιθικώτση, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο.