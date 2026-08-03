Ο Δήμος Ιεράπετρας, στο πλαίσιο των παρακάτω πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει στις 4 και 9 Αυγούστου 2026, καλεί όσους επιθυμούν να στηρίξουν έμπρακτα το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, προσφέροντας προαιρετικά τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας.

Στους χώρους των εκδηλώσεων θα υπάρχουν ειδικά κουτιά συλλογής, όπου οι πολίτες θα μπορούν να εναποθέτουν τις προσφορές τους, συμβάλλοντας στην ενίσχυση συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη.