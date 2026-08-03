Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Δημητρίου Λ. Παπαδάκη, Φιλολόγου–πρ. Λυκειάρχη «Η Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 ώρα 8.00´ μ.μ. στον εσωτερικό αύλειο χώρο της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας, μετά την Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ και Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης.

Παρεμβάσεις θα κάνουν ο συγγραφέας κ. Δημήτριος Λ. Παπαδάκης και ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος.

Από τη Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας