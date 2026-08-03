Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου, ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες ότι, με αφορμή τη μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 στον χώρο της Λίμνης, λαμβάνονται ειδικά μέτρα για τη διευκόλυνση της προσέλευσης και την ασφαλή εξυπηρέτηση των οδηγών.

Δωρεάν στάθμευση

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η είσοδος και η παραμονή όλων των οχημάτων στους ελεγχόμενους χώρους στάθμευσης του λιμανιού θα παρέχονται δωρεάν.

Το μέτρο θα ισχύσει από τις 19:00 έως τη 01:00, δηλαδή δύο (2) ώρες πριν από την έναρξη της συναυλίας και έως μία (1) ώρα μετά τη λήξη της.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι για τη δωρεάν στάθμευση των οχημάτων θα είναι διαθέσιμος, έως τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα, και ο προαύλιος χώρος του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου.

Μέτρα ασφάλειας

Για την εύρυθμη λειτουργία των χώρων στάθμευσης, την αποτροπή φθορών, καθώς και για την ασφαλή είσοδο και έξοδο των οχημάτων, στον χώρο θα βρίσκεται εξειδικευμένο προσωπικό ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης (security), το οποίο θα συνδράμει στην οργάνωση και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Οδηγίες προς οδηγούς και επισκέπτες

Η Διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου καλεί τους οδηγούς να συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, τηρώντας τις ακόλουθες οδηγίες:

– Να προσέλθουν εγκαίρως, ώστε να αποφευχθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση.

– Να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας για τη σωστή στάθμευση των οχημάτων.

– Να μην σταθμεύουν σε σημεία που παρεμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων και οχημάτων του Λιμενικού Σώματος.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου ευχαριστούν το κοινό για τη συνεργασία και εύχονται σε όλους καλή διασκέδαση και μια όμορφη μουσική βραδιά με τον Δημήτρη Μπάση