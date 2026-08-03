Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, στην αίθουσα συνεδρίων του «Κέντρου Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέριμνας» της Ιεράς Μητροπόλεως, στην Ιεράπετρα, η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπου του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας «Ο Άγιος Ιερομάρτυς Ζαχαρίας Επίσκοπος Σητείας» στην Ένωση Συνδέσμων Κληρικών Εκκλησίας Κρήτης για την τριετία 2026-2029, σύμφωνα με το Καταστατικό του συνδέσμου.

Μετά τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχτηκε Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Αμβρόσιο Σκαρβέλη, τον Ιερολ. Διάκονο Θεμιστοκλή Μπεϊνά, καθώς και τον δικηγόρο Νικόλαο Παπαδάκη, ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπου του Συνδέσμου στην Ένωση Συνδέσμων Κληρικών της Εκκλησίας Κρήτης (Ε.Σ.Κ.Ε.Κ.).

Στη συνέχεια έγινε η σύσταση των νέων οργάνων διοίκησης του συνδέσμου και Πρόεδρος του Δ.Σ. επανεξελέγη για τρίτη συνεχή θητεία ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νεστοράκης.

Ειδικότερα το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει τριετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νεστοράκης,

Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Σάββας Λιναρδάκης,

Γενικός Γραμματέας: Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Παθιάκης,

Ταμίας: Πρεσβύτερος Μιχαήλ Βουγιουκλής,

Μέλη: Οικονόμος Ελευθέριος Δαργάκης,

Οικονόμος Γεώργιος Μονιός,

και Πρεσβύτερος Μιχαήλ Λιανουδάκης.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν:

Αρχιμ. Παΐσος Δερμιτζάκης,

και Πρεσβύτερος Στυλιανός Γωνιωτάκης

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου στην Ένωση Συνδέσμων Κληρικών της Εκκλησίας Κρήτης (Ε.Σ.Κ.Ε.Κ.) εξελέγη ο Πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Ταρλαντέζος.

Μετά το πέρας της διαδικασίας των αρχαιρεσιών ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Kύριλλος συνεχάρη εγκάρδια τους εκλεγέντες κληρικούς και τους ευχήθηκε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο του Συνδέσμου.