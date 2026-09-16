Ενημερωτική συνάντηση για τις αλλαγές και τις διευκρινίσεις στους Κανόνες του Παιχνιδιού θα πραγματοποιήσει απόψε η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Λασιθίου, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και λίγες ημέρες πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 19:30, στην αίθουσα του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Λασιθίου στο Βουζουνεράκειο Στάδιο Ιεράπετρας, με την πρόσκληση να απευθύνεται στους προπονητές των ομάδων της ΕΠΣΛ, τα μέλη του Συνδέσμου Προπονητών, καθώς και τους αθλητικούς δημοσιογράφους.

Στόχος είναι η ενημέρωση για τις τροποποιήσεις και τις οδηγίες εφαρμογής των Κανόνων του Παιχνιδιού, αλλά και η ανταλλαγή απόψεων και επίλυση αποριών, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και την ομαλή διεξαγωγή των τοπικών πρωταθλημάτων.

Η σχετική ενημέρωση αναφέρει:

«Η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Λασιθίου στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και επικοινωνίας όλων των εμπλεκομένων με το ποδόσφαιρο του Λασιθίου, καλεί τα μέλη του Συνδέσμου Προπονητών Λασιθίου και όλους τους προπονητές των ομάδων που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Λασιθίου, καθώς και τους αθλητικούς δημοσιογράφους σε ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Λασιθίου (Βουζουνεράκειο Στάδιο Ιεράπετρας)

Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των προπονητών και ομάδων σχετικά με τις νέες τροποποιήσεις και τις διευκρινίσεις που αφορούν τους Κανόνες του Παιχνιδιού, καθώς και η παρουσίαση των οδηγιών και κατευθύνσεων ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου για τα τοπικά πρωταθλήματα.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία επιδιώκεται η ενιαία γνώση και καλύτερη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων, η καλλιέργεια ενός κοινού πνεύματος κατανόησης και η συμβολή στην ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Λασιθίου.

Η παρουσία των προπονητών όλων των ομάδων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα δοθεί η δυνατότητα για ανταλλαγή απόψεων και επίλυση αποριών πάνω σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των Κανόνων του Παιχνιδιού και ως αποτέλεσμα την καλύτερη διεξαγωγή των αγώνων κατά τη διάρκεια της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου».