Οι υψηλές τιμές των υγρών καυσίμων και η αβεβαιότητα για το μέλλον όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν έχουν αυξήσει τις ταξινομήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατά 40,5% σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Tο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους βγήκαν στους ευρωπαϊκούς δρόμους 1.220.890 μονάδες, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατά 5,1 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, καταγράφοντας ποσοστό 20,7%. Επίσης, σημαντική αύξηση έχουν και τα plug-in υβριδικά μοντέλα τα οποία και αυτά έχουν ηλεκτρική αυτονομία που ξεκινάει από τα 60 χιλιόμετρα και φθάνει μέχρι και τα 200 χιλιόμετρα. Δηλαδή αρκετά χιλιόμετρα για να καλύψει κατά πολύ τις καθημερινές ανάγκες ενός Ευρωπαίου πολίτη. Και σε αυτή την κατηγορία σημειώθηκε αύξηση 1,4 μονάδων αγγίζοντας συνολικά το 9,8% (577.735 μονάδες). Μάλιστα τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν το 30,5% της αγοράς καινούργιων αυτοκινήτων της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο στόχος των εκπομπών ρύπων της ΕΕ για τα καινούργια αυτοκίνητα πρόκειται να αυστηροποιηθεί από τα 93,6 γρ/χλμ (για το 2025-29) σε 49,5 γρ./χλμ. (από το 2030) μειώνοντας σχεδόν στο μισό τα επιτρεπόμενα επίπεδα εκπομπών. Ωστόσο, ακόμη και τα ισχύοντα πρότυπα αποδεικνύονται απαιτητικά. Η Dataforce υπολόγισε τις μέσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των νέων ταξινομημένων αυτοκινήτων στα 103 γρ./χλμ τον Μάρτιο του 2025. Τιμή που είναι 10% πάνω από τον στόχο του 2025. ‘Αλλωστε, τον Μάρτιο, η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) δήλωσε ότι η τρέχουσα πρόβλεψη των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2030 είναι 37,9%.

Η ΕΕ διέθετε στα μέσα του 2026 περίπου 1,2 εκατομμύρια δημόσιους φορτιστές, ενώ ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2030 είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιταχυνθεί το δίκτυο φόρτισης κατά 35% ετησίως, ξεκινώντας την προσθήκη νέων φορτιστών από φέτος και μέχρι το 2030. Αυτό θα έδινε ένα ισχυρό κίνητρο στους ευρωπαϊκούς καταναλωτές να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η πώληση ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τους κατασκευαστές, δίνει επιπλέον οικονομικά κίνητρα, καθώς αν υπερβούν τον ατομικό τους στόχο για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αντιμετωπίζουν πρόστιμο 95 ευρώ για κάθε γραμμάριο πάνω από το όριο, πολλαπλασιασμένο με τον αριθμό των ταξινομημένων οχημάτων. Η ACEA υποστηρίζει ότι οι ίδιοι οι στόχοι εκπομπών για το 2030-2035 έχουν καταστεί μη ρεαλιστικοί. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλα ποσά προστίμων μπορούν να στερήσουν σημαντικούς πόρους ρευστότητας και τα πρόστιμα να αποτελέσουν ζημιογόνα για την βιωσιμότητα της εταιρείας. Έτσι η επιστροφή στην φιλοσοφία των εξηλεκτρισμένων και πλήρων ηλεκτρισμένων αυτοκινήτων τα επόμενα χρόνια ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αποτελεί μονόδρομο.

Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι κατασκευάστριες εταιρείες, αλλά και το κλίμα που θα δημιουργηθεί στην κοινωνία για τη διείσδυση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Προς το παρόν με αυτές τις οικονομικές συνθήκες η κατάσταση γέρνει υπέρ της σταδιακής αύξησης του ποσοστού πωλήσεων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.