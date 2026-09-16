Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου στο Σκαλάνι Ηρακλείου, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν τρία οχήματα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – τέσσερα άτομα, ευτυχώς ελαφρά. Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται η βροχή που έπεφτε εκείνη την ώρα και η ολισθηρότητα του δρόμου να συνέβαλε στο ατύχημα, όπως αναφέρει το creatlive.