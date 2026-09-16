Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βραβείων – Υποτροφιών σε επιτυχόντες/-ούσες μαθητές/-τριες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για πρώτη φορά το έτος 2026 σε δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, δικαιούχους του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, με άμεσο ή έμμεσο δικαίωμα.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ και λήγει την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 στις 23:59 μ.μ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την από τον άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέα του τέκνου που έχει τις προϋποθέσεις να καταστεί δικαιούχος ή από το ίδιο το τέκνο, στην περίπτωση ορφανικής σύνταξης ή σύνταξης αναπηρίας (τέκνο ανίκανο για κάθε εργασία), ή επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας (παραπληγικό επίδομα) του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

https://www.idika.gr/lae-miteres/

Η παροχή χρηματικών βραβείων – Υποτροφίες στα δικαιούχα τέκνα ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 €).

Δικαιούχοι της παροχής είναι 2.106 τέκνα που είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον:

α) είχαν την μαθητική ιδιότητα για το σχολικό έτος 2025-2026, και

β) είναι άγαμα και άνεργα, και

γ) εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής, έχοντας επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2026 (ή μέσω κάθε άλλης διαδικασίας που εξομοιώνεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που θα πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον καθορισμένο αριθμό δικαιούχων, οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.