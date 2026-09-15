Συνελήφθη χθες σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου 68χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας, πρωινές ώρες χθες πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι δενδρύλλια κάνναβης εκ των οποίων τα τρία αποξηραμένα, βάζο περιέχον ελαιόλαδο αναμειγμένο με τμήματα δεντρυλλίου κάνναβης βάρους 800 γραμμαρίων, μικροποσότητα κάνναβης.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.