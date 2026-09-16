Οι ενδείξεις είναι θετικές σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την καλύτερη στελέχωση των σχολικών μονάδων της περιοχής της Σητείας, κάτι βέβαια που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Επίσης σε ό,τι αφορά την διχοτόμηση τμημάτων, όμως υπάρχουν ακόμα ανάγκες στο θέμα αυτό. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σητείας κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ αναφέρθηκε στην υπάρχουσα κατάσταση.

«Με τις προσλήψεις και τις τοποθετήσεις που έγιναν, υπάρχει μία σχετικά καλή κάλυψη, δεδομένου μάλιστα ότι την αντίστοιχη περυσινή περίοδο τα κενά ήταν τεράστια, με ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες και σε εκπαιδευτικούς σε όλη την περιφέρεια της Σητείας. Πέρυσι δεν υπήρχαν βασικές ειδικότητες ούτε στα περιφερειακά σχολεία των χωριών πλην γυμναστών ή σε κάποια σχολεία, αγγλικών. Φέτος μετά από αρκετές πιέσεις, ανάδειξης των κενών και των προβλημάτων όλη την προηγούμενη περίοδο, νομίζω ότι η φετινή κάλυψη, σε δασκάλους και ειδικότητες είναι καλύτερη. Και στην παράλληλη στήριξη υπάρχει μία ικανοποιητική κάλυψη, ωστόσο θέλουμε να ολοκληρωθεί.

Επίσης στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο πέρυσι υπήρχε κάλυψη ειδικότητας κάποιες ώρες, μία φορά την εβδομάδα από την Ιεράπετρα ειδικοτήτων, όπως είναι η λογοθεραπεία ή γυμναστή και όχι φυσικοθεραπεία για μία μέρα μόνο με αποτέλεσμα το σχολείο να είναι απογυμνωμένο. Φέτος, έπειτα από πιέσεις η έναρξη του σχολικού έτους γίνεται με κάλυψη σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, με τοποθετήσεις φυσιοθεραπευτή κάτι που είναι θετικό γιατί υπάρχουν παιδιά που έχουν ανάγκη, λογοθεραπείας περισσότερες μέρες, κοινωνικό λειτουργό, που νομίζω ότι είναι ένας καλός οιωνός για να ξεκινήσει και να ενισχυθεί το Ειδικό Σχολείο, που θέλουμε πολύ να στηρίξουμε σαν εκπαιδευτική κοινότητα. Και αν είναι δυνατόν να διχοτομηθεί, να σπάσει και τρίτο τμήμα και να λειτουργήσει και το Ειδικό Νηπιαγωγείο, καθώς υπάρχουν μαθητές να εγγραφούν στη δομή και να ενισχυθεί με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες».

Διχοτόμηση τμημάτων

Ο κ. Αλεξάκης αναφέρθηκε και σε ένα επίσης θετικό αποτύπωμα, αυτό της διχοτόμησης τμημάτων σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία. «Υπήρξαν μεγάλες πιέσεις, αν αναλογιστούμε και την συνάντηση των τριών Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων τέλη Μαΐου, στον Άγιο Νικόλαο, στο γραφείο του Διευθυντή Εκπαίδευσης του κ. Μαμάκη, αλλά και τις δεσμεύσεις που υπήρξαν τότε αφ’ ενός για την διχοτόμηση δύο τμημάτων. Έγινε η μία και ζητούμε να γίνει και η δεύτερη διχοτόμηση στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας. Και βέβαια όπου υπάρχουν 25 μαθητές, με διαγνώσεις εκπαιδευτικές αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες. Θα ακολουθήσει και πρόταση από την πλευρά του Συλλόγου με σκοπό όλα τα νηπιαγωγεία να είναι βιώσιμα τα επόμενα χρόνια, με άντληση των στοιχείων από τον Δήμο», επεσήμανε.

«Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το νηπιαγωγείο στο Γούδουρα, για το οποίο επίσης ασκήθηκαν πιέσεις και υπήρχε διεκδίκηση ώστε να μην κλείσει και να λειτουργήσει, ενώ δεν έγινε και καμία άλλη υποβάθμιση σχολικής μονάδας στην περιφέρεια της Σητείας. Αυτό είναι αποτέλεσμα μίας καλής συνεργασίας των Συλλόγων και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων με τον Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο Μύσων, αλλά και αιρετών για να μπορέσουμε να έχουμε τα αυτονόητα για τα παιδιά μας, καλύτερη εκπαίδευση, ίση πρόσβαση και μορφωτικά δικαιώματα.

Ο Σύλλογός μας προχωρεί βέβαια στο ξεκίνημα της χρονιάς σε μία καταγραφή γιατί υπάρχουν ακόμα κενά. Ψέγουμε τις δηλώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης ότι τα σχολεία μας δεν στελεχώνονται επειδή ευθύνονται οι μητέρες εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν τετράμηνες άδειες, άδειες μητρότητας. Αντί δηλαδή η πολιτεία να ενισχύσει τη μητρότητα, να δώσει κίνητρα, είναι η ίδια που από τη μία ρίχνει κροκοδείλια δάκρυα για το ότι γινόμαστε ακόμα πιο γερασμένο κράτος, ενώ από την άλλη δεν δίνει κίνητρα και ρίχνει και όλες τις ευθύνες στους εκπαιδευτικούς! Θέλουμε, η Διεύθυνση στο Λασίθι να επαναφέρει και να δίνει τις τετράμηνες άδειες άνευ αποδοχών στις μητέρες προκειμένου να βρίσκονται κοντά και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους, το αυτονόητο δηλαδή δικαίωμα της μητέρας», πρόσθεσε.

Σχολικά είδη

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σητείας συνεχίζει να παραμένει ένα πολύ ενεργό σωματείο, δραστηριοποιούμενο προς κάθε κατεύθυνση με στόχο την στήριξη των σχολείων, των παιδιών, των εκπαιδευτικών, των γονιών, της οικογένειας συνολικά.

Στο πλαίσιο αυτό και φέτος υλοποιεί για ενδέκατη σχολική χρονιά τη δράση «Κανένα παιδί χωρίς σχολικά είδη», με την συνδρομή των βιβλιοπωλείων της πόλης. «Έχουν τοποθετηθεί κουτιά στα βιβλιοπωλεία και καλούμε όλους τους πολίτες που επιθυμούν να συνδράμουν είτε με μεταχειρισμένα αλλά σε καλή κατάσταση σχολικά είδη είτε καινούρια. Έχουμε συλλέξει ήδη τις ανάγκες σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία. Πέρυσι προσφέραμε όλα τα είδη, δεν καλύφθηκαν οι ανάγκες και ο Σύλλογος αγόρασε τσάντες για να δώσουμε σε παιδιά, πάντα με διακριτικότητα. Ευχαριστούμε τα βιβλιοπωλεία που συνεργάζονται πάντα και τα ίδια ενισχύουν την προσπάθεια αυτή», ανέφερε ο κ. Αλεξάκης.

Άλλες δράσεις

– Στον προγραμματισμού δράσεων του Συλλόγου για την φετινή σχολική χρονιά είναι η συνέχιση των Σχολών Γονέων σε συνεργασία με την Επόπτρια Εκπαίδευσης κ. Καίτη Ρηνάκη. Πέρυσι πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία και ουσιαστικό αποτέλεσμα.

– Επιπρόσθετα σχεδιάζεται η υλοποίηση ενός προγράμματος με την εμπλοκή των σχολείων και επίκεντρο τον σπουδαίο Σητειακό δημιουργό Βιτσέντζο Κορνάρο, σε συνεργασία με την κ. Ρηνάκη, τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών. «Θα δραστηριοποιηθούν και θα ασχοληθούν τα σχολεία με τον Βιτσέντζο Κορνάρο. Το πρόγραμμα έχει εμπνευστεί και στηθεί από την κ. Πόπη Κασσωτάκη- πρώην Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και Σχολική Σύμβουλο Νηπιαγωγών- την οποία ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε να μελετηθεί ο Βιτσέντζος Κορνάρος στις σχολικές τάξεις από τον Σεπτέμβριο και μέχρι τον Ιούνιο, όλο το σχολικό έτος, από το Νηπιαγωγείο μέχρι τη Στ΄ Δημοτικού. Να ασχοληθούν οι μαθητές επί της ουσίας με διαφορετικές οπτικές του Βιτσέντζου Κορνάρου, τη γλώσσα, το θέατρο, την κοινωνία, τα ήθη, έθιμα, μέχρι νέες τεχνολογίες», εξήγησε.

– Στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών και φέτος θα οργανώσει μία συνάντηση γνωριμίας των μελών με τους νέους εκπαιδευτικούς που θα υπηρετήσουν στην περιοχή. «Μία συνάντηση ώστε να γνωριστούν μεταξύ τους όλοι οι εκπαιδευτικοί, να υποδεχθούμε τους συναδέλφους που έρχονται από όλα τα μέρη στην Σητεία», είπε ο κ. Αλεξάκης.

– Στον σχεδιασμό δράσεων του Συλλόγου είναι κι ένα μεγαλόπνοο σχέδιο, που αφορά την δημιουργία κι άλλων ομάδων, όπως ενταξιακής εκπαίδευσης, χορού, θεάτρου κλπ με σκοπό την επαφή και την συνεργασία των εκπαιδευτικών.

– Επίσης, όπως ανέφερε ο κ. Αλεξάκης, «ο Σύλλογος θα επιδιώξει συνάντηση σε συνεργασία με το Δήμο Σητείας, με την συμμετοχή και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων προκειμένου να συζητηθούν προβλήματα υφιστάμενα στα σχολεία, όπως κτιριακά κι άλλα. Παράλληλα να γίνει ενημέρωση για το τί έχει γίνει ως τώρα καθώς και την περίοδο του καλοκαιριού που τα σχολεία ήταν κλειστά και να γίνει προτεραιοποίηση των ζητημάτων που υπάρχουν και δρομολόγηση της αντιμετώπισης τους, με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα παιδιά».

Ο κ. Αλεξάκης επεσήμανε ότι ο Σύλλογος θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα όποια προβλήματα υπάρχουν στον χώρο της εκπαίδευσης στην περιοχή και να διεκδικεί λύσεις σε ζητήματα, όπως διχοτομήσεις τμημάτων όπου υπάρχουν ανάγκες.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ