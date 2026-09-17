Με λαμπρότητα και συγκίνηση θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 στον Άγιος Νικόλαος οι καθιερωμένες εκδηλώσεις μνήμης για την Ημέρα Μνήμης της γενο-κτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας (1922-2026), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 304/2001. Τις εκδηλώσεις διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Λα-σιθίου.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει:

• 08:00 π.μ.: Γενικός σημαιοστολισμός σε ολόκληρο τον Νομό από την 8η πρωινή ώρα μέχρι και τη δύση του ηλίου της 14ης Σεπτεμβρίου.

• Φωταγώγηση όλων των δημόσιων, δημοτικών καταστημάτων και των Τραπεζών από τη δύση του ηλίου της 14ης Σεπτεμβρίου μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.

• 10:00 π.μ.: Τέλεση επίσημου μνημόσυνου στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, χρονο-λογούμενου από τον Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου Γεράσιμο.

• Ομιλία για τα ιστορικά γεγονότα της Μικρασιατικής Καταστροφής από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Παύλο Παπαδόπουλο.

• Αμέσως μετά το πέρας της ομιλίας, στο χώρο μπροστά από το Μνημείο των Ηρώων, θα τελεσθεί επιμνημόσυνη δέηση και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, τις Πολιτικές και Στρατιωτικές αρχές, καθώς και τους εκπροσώπους των Προσφυγικών Σωματείων.

• Στη συνέχεια, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας.

Ως τελετάρχης των εκδηλώσεων έχει οριστεί ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής και υπεύθυνος Φ.Α.ΣΧ.Α. της Δ.Δ.Ε. Λασιθίου Αντώνιος Κριτσωτάκης.

Στις εκδηλώσεις καλούνται να παραστούν οι εκπρόσωποι των αρχών, των φορέων και οι πολίτες του Νομού Λασιθίου, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων και διατηρώντας ζωντανή την ιστορική μνήμη.