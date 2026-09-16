Ο αποκλεισμός από το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας ανήκει πλέον στο παρελθόν και στον ΑΟΑΝ η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά στον μεγάλο στόχο της φετινής σεζόν, το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

Η ομάδα του Αγίου Νικολάου έχει μπροστά της πλέον τις τελευταίες ημέρες προετοιμασίας, προκειμένου να παρουσιαστεί έτοιμη όταν έρθει η ώρα για την επίσημη επιστροφή της στις εθνικές κατηγορίες.

Η ημερομηνία της πρεμιέρας έχει σημειωθεί εδώ και καιρό στο «κυανόλευκο» ημερολόγιο, καθώς την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου ο ΑΟΑΝ θα υποδεχθεί τον ΑΟ Τυμπακίου, ανοίγοντας τις επίσημες υποχρεώσεις του στο νέο πρωτάθλημα.

Η έδρα δίνει από μόνη της ένα επιπλέον κίνητρο στην ομάδα του Νίκου Σουργιά, η οποία θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τη φετινή της προσπάθεια. Οι τρεις βαθμοί της πρεμιέρας αποτελούν ξεκάθαρο στόχο για τους Αγιονικολιώτες, οι οποίοι γνωρίζουν ότι ένα θετικό ξεκίνημα μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση ενόψει της συνέχειας.