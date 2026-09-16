Ο καθηγητής Ιωάννης Παλλήκαρης, τιμήθηκε από τη Διεθνή Εταιρεία Διαθλαστικής Χειρουργικής (ISRS), με το ύψιστο βραβείο της Οφθαλμολογίας Barraquer.

H βράβευση έγινε στο Λονδίνο, στις 13 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του 44ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ESCRS).