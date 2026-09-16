Ο καθηγητής Ιωάννης Παλλήκαρης, τιμήθηκε από τη Διεθνή Εταιρεία Διαθλαστικής Χειρουργικής (ISRS), με το ύψιστο βραβείο της Οφθαλμολογίας Barraquer.
H βράβευση έγινε στο Λονδίνο, στις 13 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του 44ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ESCRS).
Στο συμπόσιο της ΕSCRS 2026, o Καθηγητής ήταν το τιμώμενο πρόσωπο και κεντρικός ομιλητής της φετινής διοργάνωσης – Heritage Lecture, με θέμα «LASIK: What Next?».
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https://mediamice.com/escrs-2026-heritage-lecture-dr-ioannis-pallikaris-reflections-on-a-lifelong-journey-in-refractive-surgery-and-beyond/