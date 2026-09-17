Σε συνέχεια της πρόσφατης αναμόχλευσης και δηλώσεων από Κυβερνητικά Στελέχη του θέματος για το επίδομα ανεργίας, ως Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων θέλουμε να δηλώσουμε τα εξής:

Έχουμε κάνει πλέον αμέτρητες προσπάθειες να εξηγήσουμε στους αρμοδίους της κυβέρνησης ότι για να στηριχθεί ο τουρισμός θα πρέπει απαραιτήτως να στηριχθεί η εργασία στον τουρισμό που κατά μεγάλο ποσοστό είναι εποχική.

Συμφωνούμε απόλυτα με την Υπουργό Εργασίας, κα Κεραμέως, ότι το επίδομα ανεργίας αποτελεί ένα ανταποδωτικό δικαίωμα των εργαζομένων. Ωστόσο, όταν αναφερόμαστε στην εποχική εργασία στον τουρισμό, το επίδομα αυτό ξεπερνά την απλή ανταποδοτικότητα: αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των ίδιων των εργαζομένων, των τουριστικών επιχειρήσεων και του τουριστικού τομέα συνολικά.

Δεν μιλάμε για προνόμια σε ένα εργασιακό τομέα αλλά για μέτρα που θωρακίζουν τον πιο προσοδοφόρο τομέα της ελληνικής οικονομίας. Οι μόνιμοι εποχικοί επαγγελματίες του τουρισμού αποτελούν τη βάση λειτουργίας και ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας και δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση από την πολιτεία για το διάστημα που το τωρινό μοντέλο του τουρισμού μας δεν τους προσφέρει δυνατότητα για εργασία όλο τον χρόνο.

Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους αλλά με βάση τα σημερινά δεδομένα η απλούστερη και πιο άμεση λύση είναι η καταβολή του επιδόματος για όλη την περίοδο της αναγκαστικής ανεργίας. Με αυτό τον τρόπο οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν στο επάγγελμα ενώ θα αποτελέσει και κίνητρο για την προσέλκυση νέων.

Η ελληνική φιλοξενία χρειάζεται εξειδικευμένους επαγγελματίες που διαθέτουν τουριστική συνείδηση και την κουλτούρα της ελληνικής φιλοξενίας. Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και συναισθηματικής αξίας που δεν μπορούν να προσφέρουν άλλοι προορισμοί είναι το σπουδαιότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που ακόμη διαθέτουμε σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αρκετοί τουριστικοί προορισμοί που σε σχέση με εμάς είτε διαθέτουν καταλληλότερες τουριστικές υποδομές είτε έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές ή και τα δύο μαζί.

Συνεπώς, η οικονομική στήριξη των εποχικών εργαζομένων στον τουρισμό δεν αποτελεί ένα ελάσσον πολιτικό ή συνδικαλιστικό θέμα αλλά ένα πολύ σημαντικό εθνικό θέμα που αφορά τη στήριξη και την περαιτέρω ανάπτυξη του πιο προσοδοφόρου τομέα της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τη διατήρηση της ταυτότητας της ελληνικής φιλοξενίας.

Για το Δ. Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Σφακιανάκης Γιώργος Γάσπαρης Μιχάλης