Ιδανικά επανεκκίνησε η αγωνιστική δράση για τον Σκοπευτικό Όμιλο Αγίου Νικολάου μετά την καλοκαιρινή διακοπή, με τη συμμετοχή του στον Πανελλήνιο αγώνα Level III, 12 σταδίων, του Hellenic Nationals Championship 2026 PCC (Pistol Caliber Carbine), ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα, σε συνδυασμό με τον 4ο πρωταθληματικό αγώνα Level III όπλων χειρός αντί της Ορεστιάδας όπου ήταν αρχικά προγραμματισμένος.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μανόλη Μαρκάκη στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ο ΣΚΟΑΝ ως μοναδικός εκπρόσωπος της Κρήτης στον Πανελλήνιο αγώνα, κατάφερε για ακόμη μία φορά να ξεχωρίσει με τις επιδόσεις των αθλητών του, έχοντας παρουσία στο βάθρο και σημαντικές διακρίσεις, με ιδιαίτερη μάλιστα έμφαση στα νεότερα μέλη της αποστολής. Το σωματείο του Αγίου Νικολάου εκπροσωπήθηκε από εξαμελή αποστολή, με τις επιδόσεις των αθλητών του να αφήνουν ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις και στις δύο κατηγορίες optic-iron.

Παράλληλα με τον Πανελλήνιο αγώνα PCC πραγματοποιήθηκε και η διαδικασία αξιολόγησης για τη στελέχωση της Εθνικής ομάδας που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα PCC το 2027. Πέντε αθλητές του ΣΚΟΑΝ κατάφεραν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσοστό, θέτοντας τις βάσεις για την επιλογή τους στην Εθνική ομάδα. Προϋπόθεση, ωστόσο, αποτελεί η διατήρηση του ποσοστού και στον δεύτερο αγώνα αξιολόγησης, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο στα τέλη Οκτωβρίου.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία της Τζωρτζίνας Σηφάκη, η οποία αποτέλεσε μία από τις εκπλήξεις της διοργάνωσης. Η νεαρή αθλήτρια κατάφερε να πετύχει το απόλυτο 100% στη μία από τις δύο κατηγορίες του Πανελληνίου, σημειώνοντας μια ιδιαίτερη επίδοση για τα δεδομένα της ελληνικής πρακτικής σκοποβολής. Μάλιστα, σε ηλικία μόλις 16 ετών, η Τζωρτζίνα Σηφάκη κατέκτησε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη Overall, αναδεικνυόμενη Πανελληνιονίκης απέναντι σε αθλητές με σημαντική εμπειρία, δημιουργώντας ένα ακόμη ξεχωριστό επίτευγμα για τον ΣΚΟΑΝ.

Τα ποσοστά που συγκέντρωσαν οι υπόλοιποι αθλητές του ΣΚΟΑΝ ήταν: Μιχάλης Ζερβάκης: 72,75%, Γιώργος Ματθαιάκης: 81,24%, Γιάννης Μανιαδάκης: 91,23%, Φάνης Σηφάκης: 93,38%. Ο Νικήτας Χατζάκης, στην πρώτη του συμμετοχή σε Πανελλήνιο αγώνα, στάθηκε με αξιοπρέπεια και πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα καλή εμφάνιση, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις για τη συνέχεια.

Άτυχος στάθηκε ο Γιάννης Μανιαδάκης, ο οποίος δεν κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη τριάδα του συγκεκριμένου αγώνα, όμως στον αγώνα των όπλων χειρός παρά το γεγονός ότι ένα πρόβλημα με τον εξοπλισμό του στο πρώτο στάδιο του στέρησε αρκετούς βαθμούς, κατάφερε να ανακάμψει και να κατακτήσει την τρίτη θέση στην κατηγορία Open, σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αγώνα, δείχνοντας το επίπεδο του.

Ιδιαίτερη αξία έχουν οι συγκεκριμένες επιτυχίες, καθώς ο ΣΚΟΑΝ έχει ως βασική αγωνιστική του δραστηριότητα αυτό το διάστημα ενόψει Παγκοσμίου, το λειόκαννο τυφέκιο. Παρότι οι αθλητές του είχαν πραγματοποιήσει περιορισμένο αριθμό προπονήσεων στο PCC, κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός ιδιαίτερα γρήγορου αγωνίσματος, όπου η ταχύτητα και η συνεχής επαφή με το όπλο παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Η εντατική προετοιμασία καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και η διαρκής αγωνιστική παρουσία των αθλητών του ΣΚΟΑΝ φαίνεται πως απέδωσαν καρπούς και στο PCC, παρά το γεγονός ότι η πρόσκληση από την Ομοσπονδία για τη διαδικασία στελέχωσης της Εθνικής ομάδας έγινε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Παγκόσμιο

πρωτάθλημα

Shotgun

Η παρουσία στην Καβάλα αποτέλεσε, παράλληλα, και ένα σημαντικό τεστ ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης που ακολουθεί στην Κόρινθο. Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Shotgun, μια σπουδαία διοργάνωση για τη χώρα μας, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 1.000 αθλητές και αθλήτριες από περίπου 60 χώρες.

Οι αθλητές του ΣΚΟΑΝ αντιμετώπισαν, επομένως, τη συμμετοχή στην Καβάλα και ως μέρος της προετοιμασίας τους για το Παγκόσμιο, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται σε καλή αγωνιστική κατάσταση.

Στην ελληνική αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα συμμετάσχουν από τον ΣΚΟΑΝ οι Γιάννης Μανιαδάκης (ως μέλος της Εθνικής ομάδας), καθώς και οι Δημήτρης Βεστάκης, Τζωρτζίνα Σηφάκη, Φάνης Σηφάκης, Γιώργος Ματθαιάκης και Μιχάλης Ζερβάκης. Η προετοιμασία τους συνεχίζεται με καθημερινές προπονήσεις, καθώς η μεγάλη διοργάνωση της Κορίνθου πλησιάζει.

Η λασιθιώτικη εκπροσώπηση μάλιστα θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς στην Εθνική ομάδα θα βρίσκεται και ο Μανόλης Καραλάκης του Σκοπευτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, ενώ στην πολυπληθή ελληνική αποστολή θα συμμετάσχει και ο Αντώνης Μπενέτος από τον Σύλλογο του Μαλεβιζίου.