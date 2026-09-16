Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ανυπόστατους ισχυρισμούς των δύο εμπλεκόμενων ιατρών στο θάνατο του Γ. Μαζωνακη, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Ο ΙΣΑ ουδέποτε θα παρείχε τέτοια έγκριση και ξεκαθαρίζεται ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή του Συλλόγου, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ή η λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων.

Ο ΙΣΑ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος του για τα όσα ψευδώς κατέθεσαν οι δύο εμπλεκόμενοι ιατροί.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη λάβει απόφαση για δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος τους.

Στο πλαίσιο δε της εισαγγελικής έρευνας, που κατά πληροφορίες θα διεξαχθεί, είναι αυτονόητο ότι ο Ι.Σ.Α. θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις Δικαστικές Αρχές για την ανάδειξη της αλήθειας.