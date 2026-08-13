Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν οι άντρες του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγίου Νικολάου το βράδυ της Τετάρτης στον Άγιο Νικόλαο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ στην υπόθεση κατασχέθηκαν 42,6 γραμμάρια κοκαϊνης, 1,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μία ζυγαριά, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.500 ευρώ.

Για τον συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

Το δελτίο τύπου της Αστυνομίας αναφέρει:

Συνελήφθη προχθες (12.08.2026) το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, 21χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού.

Κατά την διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 42,6 γραμμάρια κοκαΐνη

• Ζυγαριά ακριβείας

• Το χρηματικό ποσό των 3150 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

• Μικροποσότητα κάνναβης και

• 2 κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.