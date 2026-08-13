Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκεται τις επόμενες ημέρες η Τροχαία Αγίου Νικολάου ενόψει της εορτής και της μεγάλης εξόδου του Δεκαπενταύγουστου, με συνεχείς ελέγχους στο οδικό δίκτυο και ιδιαίτερη έμφαση στο αλκοόλ και στις επικίνδυνες παραβάσεις, όπως δηλώνει ο Διοικητής κ. Πέτρος Ζερβάκης.

Μιλώντας σήμερα στα ΜΜΕ στάθηκε στην αυξημένη κίνηση των ημερών, τις καθυστερήσεις λόγω των έργων στον ΒΟΑΚ, αλλά και τα μέτρα για την ασφαλή μετακίνηση οδηγών και πεζών προς την Ιερά Μονή Φανερωμένης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη θετική εικόνα των τροχαίων στην περιοχή μέχρι και σήμερα καθώς δεν έχουν καταγραφεί σοβαρά ατυχήματα με τραυματισμούς, στέλνοντας το μήνυμα ότι «στόχος μας είναι μηδέν τροχαία ατυχήματα».

Τι λέει ακόμη για την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους και την ευθύνη οικογενειών, διοργανωτών και καταστημάτων.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ