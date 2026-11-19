Χώρισαν οι δρόμου του προπονητή Γιώργου Μανίσαλη με τον ΑΟ Κριτσάς, μετά από επιθυμία του ίδιου όπως έκανε γνωστό το σωματείο, αναφέροντας στην ανακοίνωση του: «Ο Γ. Μανίσαλης υπέβαλε την παραίτηση του την Τετάρτη 18.11.2026 στο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας. Η παραίτησή του έγινε δεκτή. Το Δ.Σ του Α.Ο. Κριτσάς ευχαριστεί τον Γιώργο για την πολυετή σημαντική προσφορά του στον σύλλογο μας σε όλα τα επίπεδα! Οι δρόμοι μας συνεχίζονται παράλληλα και όχι χωριστά! Συνεχίζουμε δυναμικά για καλύτερο μέλλον!».