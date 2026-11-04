Την έντονη ανησυχία του για το μέλλον της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου εκφράζει, μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο Διευθυντής της ΜΕΘ κ. Χάνι Μασούντ, ο οποίος στις 31 Δεκεμβρίου αποχωρεί οριστικά από την υπηρεσία, λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας.

Με τη Μονάδα να λειτουργεί πλέον με τέσσερις αντί για έξι κλίνες και το ιατρικό προσωπικό να έχει μειωθεί δραματικά, ο κ. Μασούντ υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργία της. «Δεν μπορεί ο νομός να είναι χωρίς Μονάδα», τονίζει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται τόσο άμεσες λύσεις για την κάλυψη των εφημεριών όσο και ουσιαστικά μέτρα για την προσέλκυση γιατρών.

«Στις 31 Δεκεμβρίου αποχωρώ υποχρεωτικά»

Ο κ. Μασούντ ξεκαθαρίζει ότι η αποχώρησή του στο τέλος του τρέχοντος έτους είναι πλέον υποχρεωτική, καθώς εξαντλείται η δυνατότητα παράτασης της παραμονής του στην υπηρεσία. «Στις 31 Δεκεμβρίου φέτος αποχωρώ επίσημα, επειδή φτάνω στα 71 χρόνια. Είναι όριο ηλικίας και, να θέλω, δεν μπορώ να μείνω», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, βρίσκεται ήδη επί τρία χρόνια σε παράταση της υπηρεσίας του, ενώ είχε ζητήσει και νέα διετή παράταση, χωρίς ωστόσο το αίτημά του να γίνει δεκτό. Ο ίδιος δηλώνει πρόθυμος να εξακολουθήσει να προσφέρει τη βοήθειά του όποτε υπάρχει ανάγκη, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι μετά την αποχώρησή του δεν γνωρίζει αν θα έχει τη θεσμική δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες στη Μονάδα.

Θα μείνει η ΜΕΘ με δύο γιατρούς

Η αποχώρησή του σημαίνει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 η ΜΕΘ θα απομείνει με μόλις δύο γιατρούς, ενώ στο παρελθόν διέθετε πέντε, γεγονός που επισημαίνει και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων του ΓΝΑΝ σε επιστολή που απέστειλε προχθές (2/11) προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ζητώντας να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της.

Οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος αναστολής λειτουργίας της ΜΕΘ είναι πλέον άμεσος και ορατός, καθώς μέχρι σήμερα η λειτουργία της έχει καταστεί δυνατή χάρη στις υπερεφημερεύσεις των υπηρετούντων γιατρών, στη μείωση των ενεργών κλινών από έξι σε τέσσερις και στις περιοδικές μετακινήσεις γιατρών από άλλα νοσοκομεία.

Μεταξύ των άμεσων παρεμβάσεων που ζητούν είναι η τροποποίηση του άρθρου 63 του νόμου 5129/2024, ώστε να παραταθεί το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα των μετακινήσεων γιατρών. Πρόκειται, μάλιστα, για μια λύση την οποία, όπως αναφέρει στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο κ. Μασούντ, είχε προτείνει και ο ίδιος σε πρόσφατη συνάντηση με εργαζομένους και εκπροσώπους τοπικών φορέων, κατά την οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα της ΜΕΘ και οι δυνατότητες αντιμετώπισής τους.

Όπως εξηγεί, είχε επισημάνει ότι μια άμεση και πρακτικά εφαρμόσιμη λύση θα ήταν η επέκταση του προβλεπόμενου εξαμήνου, για παράδειγμα σε οκτώ μήνες, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι δύο έμπειροι γιατροί που ενισχύουν τη Μονάδα τα τελευταία χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογραμμίζουν και οι εργαζόμενοι, η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση μπορεί να δώσει μια προσωρινή «ανάσα» στη ΜΕΘ, δεν μπορεί όμως να υποκαταστήσει την ανάγκη μόνιμης και επαρκούς στελέχωσής της. Για τον λόγο αυτό ζητούν την άμεση προκήρυξη και ουσιαστική κάλυψη των αναγκαίων οργανικών θέσεων, σε συνδυασμό με σημαντική βελτίωση των μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών στο ΕΣΥ, ώστε να αντιμετωπιστεί και το διαρκώς εντεινόμενο φαινόμενο των άγονων προκηρύξεων.

Η πολύτιμη βοήθεια των μετακινούμενων γιατρών

Ο Διευθυντής της ΜΕΘ δίνει έμφαση στη συνέχιση της συνεργασίας με τους δύο έμπειρους γιατρούς που μετακινούνται περιοδικά στον Άγιο Νικόλαο και έχουν συμβάλει καθοριστικά στη λειτουργία της Μονάδας τα τελευταία δύο χρόνια.

Όπως εξηγεί, πρόκειται για τους ίδιους συναδέλφους, οι οποίοι εναλλάσσονται κάθε μήνα, προσφέροντας περίπου 15 ημέρες εργασίας και καλύπτοντας επτά έως οκτώ εφημερίες. «Έχουν γίνει ένας από εμάς. Ξέρουν το Νοσοκομείο, τους γιατρούς, το σύστημα και δουλεύουν αποτελεσματικά σαν να ήταν γιατροί της Μονάδας», σημειώνει.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι η ισχύουσα νομοθεσία περιορίζει τη διάρκεια των μετακινήσεων σε έξι μήνες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να διακοπεί μια συνεργασία που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική.

Αναφέρει μάλιστα την περίπτωση γιατρού που επιθυμούσε να παραμείνει μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, αλλά ενημερώθηκε ότι η μετακίνησή του έπρεπε να ολοκληρωθεί στις 2 Δεκεμβρίου, λόγω συμπλήρωσης του εξαμήνου.

Ο κ. Μασούντ θεωρεί ότι απαιτείται μια απλή νομοθετική παρέμβαση, με επέκταση του χρονικού ορίου, για παράδειγμα στους οκτώ μήνες, ώστε να συνεχιστεί η συγκεκριμένη βοήθεια. «Έχουμε δύο ανθρώπους που θέλουν να έρχονται και να προσφέρουν. Δεν είναι λίγο να έχουμε 15 ημέρες καθημερινή παρουσία και επτά-οκτώ εφημερίες τον μήνα», επισημαίνει.

Η υποστελέχωση έχει ήδη περιορίσει τις δυνατότητες της ΜΕΘ, καθώς οι έξι κλίνες της έχουν μειωθεί σε τέσσερις.

Ο Διευθυντής εξηγεί ότι μια Μονάδα τεσσάρων κλινών μπορεί να γεμίζει και να αδειάζει πολύ γρήγορα, ανάλογα με τις ανάγκες νοσηλείας, εκφράζοντας την ευχή να αποκατασταθεί η στελέχωση ώστε να λειτουργήσουν ξανά και οι έξι κλίνες.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άλλες ΜΕΘ της Κρήτης, με ειδική αναφορά στο Ρέθυμνο, περιορίζουν περαιτέρω τις δυνατότητες αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των νοσοκομείων.

Χρειάζονται πραγματικά

οικονομικά κίνητρα

Για τον κ. Μασούντ, η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος περνά αναπόφευκτα από την οικονομική ενίσχυση των γιατρών που καλούνται να εργαστούν σε περιοχές όπως το Λασίθι.

Όπως παρατηρεί, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσελκυστεί ένας γιατρός από άλλη περιοχή με αποδοχές περίπου 1.400 ευρώ, όταν πρέπει να πληρώνει ενοίκιο ή να επιβαρύνεται με σημαντικά έξοδα καθημερινής μετακίνησης.

Προτείνει, ως ουσιαστικό κίνητρο, πρόσθετη μηνιαία οικονομική ενίσχυση της τάξης των 2.000 ευρώ, επικαλούμενος και παραδείγματα από τη Γερμανία, όπου σπούδασε και εργάστηκε.

Παράλληλα, ο κ. Μασούντ θέτει και μια ακόμη παράμετρο που, κατά την άποψή του, θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ελλείψεων ιατρικού προσωπικού: την αξιοποίηση γιατρών ξένης υπηκοότητας που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε ελληνικά πανεπιστήμια. Όπως εξηγεί, θα μπορούσε να προβλεφθεί η δυνατότητα χορήγησης ειδικών αδειών άσκησης επαγγέλματος, ώστε οι συγκεκριμένοι επιστήμονες να μπορούν να εργαστούν σε νοσοκομεία περιοχών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, όπως ο Άγιος Νικόλαος και η Ιεράπετρα. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμά ότι θα καλύπτονταν σημαντικές ανάγκες του ΕΣΥ, ενώ οι ίδιοι οι γιατροί θα αποκτούσαν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία και οικονομική ενίσχυση. Επικαλείται, μάλιστα, την εμπειρία του από τη Γερμανία, όπου, όπως αναφέρει, εφαρμόζονται αντίστοιχες πρακτικές αξιοποίησης αλλοδαπών επιστημόνων, τονίζοντας ότι η δυνατότητα αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως κίνητρο για την προσέλκυση περισσότερων γιατρών στις υποστελεχωμένες περιοχές.

Εκφράζει, αντίθετα, επιφυλάξεις για λύσεις που βασίζονται στην ανάθεση αυξημένων ευθυνών σε γιατρούς χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ασφαλούς άσκησης της ιατρικής.

Πέρα από τα προβλήματα στελέχωσης, ο κ. Μασούντ δεν κρύβει τη συναισθηματική σύνδεσή του με τη ΜΕΘ και την κοινωνία του Λασιθίου.

Όπως θυμίζει, ο ίδιος άλλωστε υπήρξε μεταξύ των πρώτων γιατρών που συνέβαλαν στη δημιουργία και λειτουργία της και ότι ήταν παρών από τη νοσηλεία των πρώτων ασθενών της. «Είμαι πολύ συγκινημένος από αυτή την κοινωνία στο Λασίθι, γιατί όπου πάω βρίσκω αναγνώριση», αναφέρει.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ