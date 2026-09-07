Οι εγγραφές για τον Α’ κύκλο για το σχολικό έτος 2025-2026 θα διαρκέσουν αυστηρά έως και την Τρίτη 15/9/2026.Είναι αμφίβολο αν θα δοθεί παράταση σύμφωνα με το νέο κανονισμό! Επίσης μπορούν να επανεγγραφούν στο Β κύκλο μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τον Α κύκλο σε παλιότερα έτη (και είναι αρκετοί, ειδικά τα 2 χρόνια της πανδημίας).

Το παράρτημα ΣΔΕ το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του 1ου ΓΕΛ στο σχολικό συγκρότημα Ξηροκάμπου θα είναι ανοικτά κάθε απόγευμα από 18.00-20.00.Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να έρθουν τη συγκεκριμένη ώρα ,λόγω εργασίας ,μπορούν μετά από συνεννόηση στα τηλέφωνα της αφίσας να εγγραφούν από 14.30-21.00 ακόμα και το Σαββατοκύριακο!

Επίσης θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους έως 31/12/2026 και να έχουν μαζί τους 1)απλή φωτοτυπία ταυτότητας 2)ΑΜΚΑ και ΑΦΜ γραμμένα σε ένα χαρτί εκτός από τους αλλοδαπούς που θα χρειαστεί να προσκομίσουν και βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (από το ΚΕΠ). 3)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( από το ΚΕΠ ) 4)Αντίγραφο απολυτήριου Δημοτικού ή βεβαίωση φοίτησης στο Γυμνάσιο.

Ο υποδιευθυντής του ΣΔΕ Ιεράπετρας

Αργυράκης Δημήτριος